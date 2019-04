Padres denuncian que árbol cayó en zona de juegos de colegio [VIDEO]

Un árbol que cayó en un colegio ubicado en Surco, ha encendido la alarma de los padres de familia quienes además de denunciar el hecho exigieron que las autoridades correspondientes actúen para prevenir una tragedia.

El peligroso hecho ocurrió en el centro educativo Los Precursores. El escenario fue un pequeño patio ubicado al frente de uno de los salones. Según una de las madres de los niños que asiste al lugar, el sonido fue fuerte, “como un terremoto", y teme por la vida de los pequeños.

“Acá ha podido haber muertes de niños y no solamente de inicial porque de primaria también vienen a jugar acá”, manifestó otra de las progenitoras que acusan de negligencia al colegio, la Ugel 07 y la Municipalidad del Surco por no tomar medidas.

“Gracias a Dios no han estado presente los niños porque si no hubiese ocurrido una tragedia. Ya el año pasado también se ha caído un árbol. Eso fue en nivel secundaria. Tenemos esa precariedad en esta institución. Y no hay apoyo del Ministerio de Educación, ni de la Ugel”, comentó otra madre.

También señalaron que la caída no ha sido de sorpresa, pues ya estaban advertidos de que podía ocurrir en cualquier momento. “Comenté eso en la dirección, pero nunca hicieron caso de este problema”, señaló una de las preocupadas mujeres.

Por otro lado, los padres de familia denunciaron que los niños de inicial no tienen dónde estudiar, pese a los constantes pedidos a la Ugel para la instalación de un módulo que sirva como salón. Ellos han hecho un esfuerzo con sus propios recursos para darles un espacio; sin embargo, por el momento no es utilizado por falta de seguridad.