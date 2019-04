Carabayllo: chofer orina al lado de joven al que atropello y dejó grave [VIDEO]

Un joven se encuentra en grave estado de salud luego de sufrir un terrible accidente de tránsito causado por un vehículo en el distrito de Carabayllo, cuyo conductor lejos de auxiliarlo se puso a orinar en plena pista.

El hecho ocurrió el último viernes al promediar las tres de la mañana en el kilómetro 19 de la avenida Túpac Amaru. Las cámaras de seguridad captaron la trayectoria de un mototaxi que era conducido por Jhony Varas Sala, de 23 años de edad.

De un momento a otro, un auto aparece a toda velocidad y se lleva de encuentro a la unidad menor impactándola por detrás. El imprudente conductor fue identificado como Francisco Ojeda Jorge, de 41 años de edad, quien, según el parte policial, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Lo increíble fue que lejos de ayudar a la víctima, el causante del accidente de tránsito se puso a miccionar a escasa distancia del joven mototaxista, quien en un inicio quedó tendido inconsciente sobre el pavimento.

El joven fue trasladado hasta el Hospital Sergio Bernales, en Collique, donde aún se recupera de las severas lesiones que le causó el atropello que sufrió. Deberá ser sometido a algunas intervenciones médicas.

Sus progenitores se mostraron indignados por la actitud del chofer del auto. “Mi hijo me llamó y me dijo que sintió un impacto; que cerró los ojos y una señora lo llamaba. (…) Yo, como madre me siento bien destrozada. Mi hijo está con el rostro destruido y es joven”, declaró entre lágrimas la madre de Varas Sala a Panamericana Televisión.

El chofer ebrio intentó fugar del lugar tras dejar grave al humilde trabajador, pero los vecinos lo detuvieron hasta la llegada de las autoridades que lo condujeron hasta la comisaría El Progreso. Él será procesado por conducir a pesar haber consumido bebidas alcohólicas y por ocasionar el accidente.

Sin embargo, el mototaxista también habría cometido una infracción por circular en una vía como lo es avenida Túpac Amaru. Su padre afirma que el pase por ahí es necesario porque el acceso auxiliar se encuentra restringido y que solo lo hace en horas de la madrugada donde la afluencia vehicular es menor.