San Isidro: Municipalidad de Lima cambia zonificación de calles a pedido de una clínica

La gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, permitió el cambio en la zonificación de cuatro calles que pertenecen al distrito de San Isidro. Esto luego del pedido que hiciera la clínica angloamericana (British American Hospital).

Los cambios en el área que comprende unos 7,636.07 metros cuadrados, se solicitaban para que el área pase a tener una zonificación de hospital y no la de comercio zonal que tenía antes.

Dichas modificaciones afectarán las calles de José Del Llano Zapata No 262, Calle Alférez Salazar (No 350-362), Calle Almirante Lord Cocharane (No 255-279-291) y Calle Emilio Cavenecia, sub lote A-1 - B2, Mz 58, ubanización Chacarilla de Santa Cruz, en el distrito de San Isidro.

La comuna limeña señaló que la decisión corresponde al cumplimiento de compromisos efectuados en el Acuerdo de Consejo de la Municipalidad de San Isidro en setiembre del año pasado. También se consideró la opinión favorable de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura y del director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación.

En tanto, la División de Planeamiento de la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas se sumó a la decisión.

"por coincidir con la visión del distrito, al formar parte de un equipamiento de salud que optimizaría la cobertura y calidad del servicio de salud del distrito y a nivel metropolitano, el cual formó parte de la clínica original desde su construcción, en el año 1942, y de la manzana calificada con una única zonificación de Otros Usos (OU) en el Plano de Zonificación General al año 1980, cuando permanecía en funcionamiento la Clínica Anglo Americana en el área de solicitud, al igual como viene funcionando actualmente con el uso de equipamiento de salud", se lee de un documento.

Si bien el cambio de zonificación es favorable por coincidir con la visión del distrito de San Isidro, este podría traer el incremento del tránsito vehicular.

Fuente: Diario Gestión.