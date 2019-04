“La peatonalización al inicio nunca es popular, pero al final sus resultados siempre son buenos”

Hace unos días, Jorge Muñoz cumplió cien días al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en medio de anuncios sobre diversos proyectos y también en torno a críticas. El alcalde hoy responde sobre esta experiencia que es muy distinta de la que vivió en Miraflores.

Alcalde, cuando llegó a la zona de Fiori donde murieron 17 personas dentro de un bus incendiado lo vimos con un rostro de sorpresa. ¿Imaginaba encontrar esta gran informalidad que subsiste en Lima por la poca fiscalización de las autoridades?

Tú dices que viste eso en mi rostro, pero yo te diría que más que sorpresa era tristeza por los 17 fallecidos. Y, sin duda, hemos encontrado una gran informalidad que desde el primer día estamos enfrentando.

Eso es lo que vemos desde hace unos días, pero después de que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, tomara acciones en Gamarra, ustedes empezaron en las calles aledañas.

Pero yo no lo veo así, porque nosotros hemos empezado este trabajo desde el primer día, solo que ahora lo estamos haciendo más mediático. Te digo que se vienen más operativos para recuperar el orden como lo hemos hecho en la avenida 28 de Julio. De eso se trata nuestro programa “Lima 360” para combatir la inseguridad ciudadana.

Una de las acciones es la peatonalización de algunas calles del Centro de Lima, lo que es importante porque prioriza al peatón. Sin embargo, le han llovido muchas críticas...

Parto de la premisa de que toda campaña de peatonalización, en principio, nunca es popular, pero los resultados –que hemos visto a nivel internacional– siempre traen cosas buenas. Por ejemplo, menos smog, menos bocinazos y más posibilidades de que la gente camine, disfrute su Centro Histórico y pueda hacer compras; además que los comercios se benefician.

¿No hace un mea culpa por no haber realizado antes una campaña informativa? La gente, de un día para otro, se encontró con las macetas y la señalización y todo generó malestar...

Sí, tenemos que hacer un mea culpa, porque nos faltó una comunicación inicial y eso lo estamos corrigiendo para poder hacer que la gente esté más enterada. Digamos, para que uno que está en auto y quiere pasar por la zona peatonalizada tenga la certeza del plan de desvíos.

¿Este proceso de peatonalización está vinculado con los estacionamientos subterráneos?

No, no está directamente vinculado, pero podría tener algún tipo de conexión porque, normalmente, en los centros históricos lo que pasa es que la gente llega hasta un determinado lugar, deja el auto y de ahí camina.

El congresista Juan Sheput señaló que el verdadero “objetivo no era la peatonalización sino las playas de estacionamientos”.

No se de dónde saca eso este señor. Pero en todo caso, yo descarto de plano cualquier interés subalterno en el tema.

Otro proyecto que ha generado controversia es la reactivación de la Vía Expresa Sur por la participación de la empresa Graña y Montero. ¿No había otra opción para sacarlo adelante?

Yo he encontrado un contrato de concesión que estaba suspendido. Viene de la época de Susana Villarán, pasa por Luis Castañeda Lossio y se suspende con él. Este es un vínculo entre las partes con el ánimo de poder reactivar este proyecto. Por eso lo lanzamos. Sabíamos que esta empresa había tenido en algún momento un problema en su integridad, por eso estamos exigiendo la firma de una cláusula anticorrupción , la concurrencia de la Contraloría y además una serie de exigencias porque esto tendría que plasmarse en una adenda que llevaríamos al MEF (Ministerio de Economía) para que vea si existe un equilibrio.

¿Y por qué no dejar sin efecto la concesión?

Porque existe el contrato y porque no tenemos el dinero para hacer esa obra.

Se cobrará peaje, cosa que no sucede en la Vía Expresa...

Sí, habrá dos: uno de ida y otro de vuelta. Pero todas estas cosas siempre las estaremos poniendo sobre la mesa.

Recuerde que ya existe un precedente con la garita de Puente Piedra. ¿Cómo harán para el reajuste de los peajes?

Sí, sí. Esa experiencia nos ha enseñado y eso sí nadie nos va a sorprender. Además debo decir que habrá carriles libres, uno de ida y de vuelta. Solo que el que quiera ir por una vía rápida tendrá que pagar. No es que el peaje será para todos. Eso debemos aclararlo porque hay gente malintencionada que ha dicho eso.

Lima es la ciudad con más casos de asma por contaminación del aire. ¿Qué va a hacer para reducir estas cifras?

Ahí se debe hacer un proceso de focalización que estamos trabajando, pero también el tema de la peatonalización tiene que ver mucho con esto porque lo que estamos logrando es que menos taxis estén dando vueltas.

Pero hay un tema con la política municipal. El SAT, desde hace varias gestiones, viene rematando autos intervenidos por multas, regresándolos al parque automotor en vez de que los den de baja a través del chatarreo.

Mira tú, has tocado un tema que yo le he pedido directamente a la gerencia del SAT para que tome las acciones legales. Este último remate (anunciado) ya venía programado y no hemos podido hacer este correctivo. Pero yo estoy en esa línea y lo que yo quiero para los futuros remates es que los autos contaminantes no regresen a las pistas de Lima.

¿Se va a relanzar el plan de chatarreo que fue casi nulo en la gestión de Luis Castañeda?

Ya lo empezamos. Y eso es lo que vamos a proponer en el seno de la ATU porque en los próximos días, cuando se conforme el directorio, todos los temas de transporte se verán ahí..

¿Con qué se queda de estos cien días de gestión?

Con la claridad de que estamos caminando a tener una mejor ciudad. Tenemos obras que estamos ejecutando desde el primer día y obras proyectadas para los próximos meses, como la ampliación del Metropolitano, la gestión del teleférico SJL-Independencia, el compromiso que tenemos para hacer vías adecuadas para los Panamericanos. Por ejemplo, las de Escardó-Virú, en San Miguel, que tiene un avance del 20% en los primeros cien días.

En una última encuesta presidencial lo ubican en un segundo lugar después de Forsyth...

Mira, yo tampoco debería pronunciarme sobre eso. La verdad, siempre lo he dicho, todas las encuestas, sean buenas, malas, subidas y bajadas, son apreciaciones de alguien en un determinado momento y Jorge Muñoz no gobierna para las encuestas. ❖

“Proponemos tres terminales terrestres”

Ha anunciado grandes terminales terrestres públicos en Lima, tras la tragedia en Fiori.

Sí, son tres. En el norte, un lugar natural es Ancón; en la zona este estamos hablando de los alrededores de la autopista Ramiro Prialé y en el sur, un lugar adecuado es el distrito de Lurín.

¿Serían públicos?

Sí, claro, de naturaleza pública. Y también hace unos días hemos tenido un roadshow con los empresarios y les hemos mencionado que tenemos esta intención y que la inversión privada podría terminar desarrollándola.