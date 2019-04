Gobierno Regional de Tacna no investigará sobre tráfico de empleos

El gerente general del Gobierno Regional de Tacna, Eddy Huarachi Chuquimia, afirmó que la denuncia, por supuesta venta de puestos de trabajo en esa institución, se investigará solo en la vía penal. El gobierno regional no hará ninguna averiguación interna.

A inicios de este mes, 15 personas acusaron al ciudadano Rubén Paz Osco de cobrarles hasta S/ 600 para ubicarlos en un puesto de trabajo de esta institución.

Según los denunciantes, Paz decía ser cercano al gobernador Juan Tonconi, un consejero y algunos funcionarios. Incluso subía muchas fotos con el gobernador durante la campaña o en eventos públicos.

Huarachi informó que se revisaron los registros de ingresos al gobierno regional (sede presidencia) y Paz Osco no figura en ellos. Además, recalcó que, en las denuncias ante la Policía, no se ha involucrado de forma directa a ningún funcionario de Tonconi. Por lo tanto, ante ese panorama, la administración del gobierno regional no tomará ninguna otra acción administrativa.

El gerente general anunció que, el 26 de abril, el gobernador regional brindará de forma pública un resumen de sus primeros cien días de gobierno. Aún no se define la hora ni el lugar donde se realizará la exposición. Para Huarachi, la gestión avanza de forma positiva con la inversión en los sectores de salud y educación.