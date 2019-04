No sé si el Perú tenga remedio, pero sí tiene futuro con la juventud

Juan Carlos Soto Colab. Alexis Choque

A dos años del Bicentenario, la fundación del Perú como república libre del yugo español, se abren varias interrogantes: ¿somos mejores?, ¿tenemos una educación, salud o seguridad ciudadana aceptables? Las respuestas quizá vayan a tono con el clima de la coyuntura política, enrarecido por las denuncias de corrupción. En las actividades por el Festival del Libro de Arequipa, el historiador Manuel Burga Díaz, en su conferencia, comparó cómo los peruanos recibieron el Centenario en 1921 y si esas condiciones se asemejan a las de ahora. Son contextos diferentes, dijo el director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). En 1921, había entusiasmo por el futuro, la novedad y el cambio. "En Europa, concluyó la guerra mundial de 1918, un año antes estalló la revolución Bolchevique con el socialismo en Rusia y países satélites. En Europa, circulaban ideas de la decadencia que Oswald Spenglerg resumió en un libro. Daba la impresión de que los tiempos que venían eran de construcción de nuevas naciones y sociedades".

¿En qué condiciones recibiremos el Bicentenario?

Avanzamos en muchas cosas, pero los tiempos no son de cambio, de mirar al futuro. Ahora vivimos en la república empresarial, todos queremos ser empresarios, ciudadanos emprendedores.

¿Hay desinterés por la política?

Desilusión por la política y políticos. Hay una suerte de conservadurismo que busca otra forma de recuperar confianzas en el auge de las religiones evangélicas. En el Congreso de ahora, tenemos líderes religiosos como los del Parlamento de 1821. Para resumir, en 1921, se vivía entusiasmado por el futuro y, en las vísperas de 2021, se vive decepcionado del futuro y aferrándose al pasado, construyendo una vocación religiosa y al dogma de la economía de libre mercado.

¿La república empresarial tiene su origen en la economía de libre mercado del 90?

Francisco Durand lo advierte. En los 90, se instauran políticas de libre mercado que dan pie a la república empresarial. En esta se espera que los empresarios construyan la patria. No está mal eso. Ocurre en las revoluciones capitalistas como en occidente... pero hay liberalismo con ingredientes nuevos. La tarea de las naciones es luchar por la igualdad, tener buenos ciudadanos con buena salud y seguridad.

Antes de la caída del muro de Berlín, había dos caminos, capitalismo o socialismo. Ahora tenemos uno solo, el capitalismo.

Esa era la disyuntiva del siglo XX: capitalismo o socialismo. (...) El fracaso del socialismo se da por su autoritarismo. No fracasan sus políticas económicas y sociales, sino la lucha por la igualdad, la ciudadanía, etc.

¿Además del autoritarismo, en el socialismo, el Estado está metido en todas las actividades?

Eso demuestra el fracaso del socialismo, la omnipotencia del Estado, pero también hay Estados fuertes como Francia, España, Italia, etc. con educación y salud de buena calidad. Creo que el mundo va por las historias europeas nuevamente.

Una de las grandes tareas pendientes del Perú es librarse de la corrupción.

La corrupción proviene de la colonia con los corregidores. Lo nuevo ahora es el comportamiento del Ministerio Público y Poder Judicial de querer investigar y sentenciar los casos de corrupción. Eso quiere la población. En el fondo, se apunta a sancionar los excesos del mundo empresarial, de los vivazos, nuevos ricos que recurren a las arcas del Estado para beneficiarse.

¿El Perú tiene remedio? Lo vivido en los últimos años ha sido desilusionante.

Este 2019 se cumplen 50 años de la publicación del libro Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Ahí el periodista Zavalita se pregunta: "¿Cuándo se jodió el Perú?" El Perú tuvo varias caídas. La clase alta criolla con ese legado colonial, como denunciaba Julio Cotler, del racismo y la marginación... eso está cambiando. Si me preguntan si el Perú podrá tener remedio, mi respuesta es no sé, pero sí tiene futuro, el de la juventud, el de la lucha de la sociedad civil. Las clases medias tienen una enorme responsabilidad, las regiones, etc. No habrá gobernadores regionales tímidos, sino unos que dialoguen con el centro y que defiendan a sus regiones y al país.

¿Qué hechos marcaron los últimos 100 años?

El gobierno militar de Odría gobernó con corrupción, pero se preocupó por la educación, por las carreteras. Se crearon las grandes unidades escolares y las universidades en el país recibieron terrenos. No sé si aprovecharon eso. Después, viene la decadencia de la oligarquía que conducirá a la reforma agraria. El gobierno de Velasco es de revolución. Hay reforma agraria, educativa e industrial, también transformación de la ciudadanía y la reivindicación de las culturas andinas. Para muchos, un experimento fallido que respondió a las necesidades de la gente.

¿Los grandes cambios se hicieron en gobiernos autoritarios?

No siempre. El primer gobierno de Belaúnde fue importante. Para desgracia del país, el gobierno de Alan García ha sido importante. Muchos decían que el aprismo era la esperanza, Pablo Macera sostenía que la historia del siglo XX hubiese sido distinta en Perú con el aprismo en el poder entre 1948 y 1957. La demostración no corroboró esa expectativa. Los 80 fueron años de violencia política, de muerte, de violación de los derechos humanos. Hubo 20 000 desaparecidos.

¿Hay otros cambios esenciales que han marcado como la reforma agraria?

La reforma agraria se convierte en un experimento campesinista. Las grandes haciendas desaparecen. Hay una sensación de retroceso con los nuevos propietarios. Pero no miremos a la reforma agraria como búsqueda de productividad, su objetivo era la igualdad y la justicia. Falló el Estado para capacitar a los nuevos dueños.

El Perú antes era un país rural, ahora es urbano...

Urbano atípico. Lima es una ciudad mal llamada capital con 11 millones de habitantes, cuando apenas puede dar servicios a cuatro millones.

Coyuntura

Las encuestas dicen que el presidente está bajando su popularidad.

Me parece bien que el presidente se contagie del modelo democrático, la consulta ciudadana, saber qué es lo que piensan las personas.

¿Cree que el gobierno de Vizcarra sea débil?

No creo. La democracia es consultar. Los que critican ese modelo (de Vizcarra) añoran los años 90, cuando el gobierno de Fujimori estaba apoyado en el Ejército.

En Chile hubo una coalición democrática luego de la salida de Pinochet, ¿por qué no se dio aquí post Fujimori?

Se da en las urnas. La gente vota por los candidatos más viables y cierra el paso a quienes consideran antihistóricos. Esa es una votación inteligente.

¿Cómo cree que lleguemos al 2021?

Con el presidente Vizcarra por una razón muy sencilla, porque los congresistas tienen el interés de llegar hasta el 2021, ya que será su última oportunidad. Necesitamos nuevos políticos, ya hay varios que se están presentando como caras nuevas y esperemos sean fructíferos.

¿Cuáles cree que han sido los personajes del siglo XX?

José Carlos Mariátegui de los años 20 por su prédica. El nos permitió entender que el Perú no era Lima, no eran los criollos, sino que el Perú real estaba en las regiones. Víctor Raúl Haya de la Torre de los años 50; el de los años 60 no me interesa, porque no tuvo escrúpulos para aliarse con el odriísmo. Comenzó a predicar diciendo que la política son alianzas para llegar al poder, cuando la política es alianza para gobernar el país. Citaría a José María Arguedas, él es el cantor de las poblaciones andinas . Cuando en Lima despreciaban al provinciano y ocultaban el quechua, él lo hablaba. Su suicidio es un tema importante. Arguedas revela el quechua como una lengua universal. Cuando muere, murió una parte del Perú con él. Era un hombre fuera de lo común, inteligente, logró entender muchas cosas, pero parece que fue incomprendido.