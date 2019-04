Acusado de violación es liberado pese a haber confesado delito [VIDEO]

Walter Benites Quispe es un hombre acusado de abusar a una menor de 13 años de edad, por lo que fue detenido en enero de 2017 en su vivienda ubicada en el Cercado de Lima. En ese entonces, el sujeto admitió la violación ante los agentes de la PNP; no obstante, luego de nueve meses de prisión preventiva él fue liberado por ‘exceso de carcelería’. La víctima y su madre, quienes actualmente viven atemorizadas, esperan que la justicia pueda regresar al presunto agresor sexual a la cárcel.

‘‘No me entiende, yo no la he violado a la fuerza’’, se le puede oír decir a Benites Quispe, quien tenía 39 años cuando abusó de la adolescente. Además de su confesión, existen pruebas de medicina legal que confirman el delito. El sujeto, quien contaba con 471 contactos en Facebook que eran menores de edad, hizo uso del grooming para aprovecharse de la víctima. Esta es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes a través de las redes sociales.

La madre de la menor señaló que Walter Benites se hizo pasar como una mujer y fingió ser su amiga para poder ganarse su confianza. ‘‘Estoy desesperada y muy asustada a la vez. Sobre todo siento impotencia por el daño que le causaron a mi hija. Ella tenía 13 años cuando pasó todo esto’’, dijo la mujer a América.

De acuerdo a un agente de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), ‘‘la parte del Ministerio Público no habría formulado de repente la acusación formal para que vaya con una sentencia firme’’. Asimismo, la madre señaló a la Policía que ‘‘el día de audiencia oral, también de la misma forma, fue abandonada por la unidad de protecciones a la víctima del Ministerio de la Mujer’’.