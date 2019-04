Arequipa respondió al llamado del Goyeneche

La pollada organizada por los médicos del hospital Goyeneche de Arequipa tuvo enorme acogida.

De esa manera, se intenta solucionar la crisis de este nosocomio del Ministerio de Salud, cuya responsabilidad también depende del Gobierno Regional de Arequipa, abocado a otras tareas. Por ejemplo, mañana organiza un concurso de danzas denominado Llaqtakunaq Tusuynin, el cual repartirá premios por encima de los 750 000 soles. El folclor es importante, pero no cuando la salud está literalmente en cuidados intensivos.

El gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, no se pronunció por la actividad de los galenos. Esto también fue criticado no solo por los trabajadores de salud, sino por los asistentes a la actividad que llegó a colocar 3400 tarjetas vendidas.

Richard Carrazco fue uno de esos colaboradores. Este ciudadano batió todo récord: compró 41 polladas para su familia y amigos.

"Es necesario mejorar los equipos y que se construya el nuevo hospital. El nosocomio tiene 107 años acompañándonos, por la salud de la gente arequipeña", acotó.

Cada pollada tenía un valor de 12 soles. Con las 3400 polladas comercializadas, se estimaba una recaudación superior a los 36 000 soles. Simón Sosa Gómez, cirujano del Goyeneche y uno de los organizadores de la actividad, indicó que se rendirán cuentas de lo recaudado ante la Defensoría del Pueblo.

"Se cursó un oficio a la Defensoría del Pueblo, a ellos se les rendirán las cuentas. La próxima semana nos reuniremos, se verá todo lo que se consiguió. El cuerpo médico será el encargado de informar en qué se invertirá el dinero", explicó.

El presidente del Cuerpo Médico del Goyeneche, Arnaldo Sánchez, explicó que el dinero servirá para comprar un electrobisturí y aspiradores. Dijo que luego de ver todo lo recaudado y rendir cuentas a la población, se espera que en mayo puedan entregarse los equipos como un donativo para el hospital.

"Esperamos que las autoridades y los funcionarios nos llamen para conversar y ver en qué los podemos apoyar. Si hay alguna crítica por esta actividad, creo que la presencia y el apoyo de la gente es lo mejor", acotó.

El director del hospital, Mario Begazo, saludó la actividad. Indicó que es bienvenido todo apoyo para mejorar la atención de los pacientes. Dijo que el Goyeneche recibiría los equipos comprados con la pollada como un donativo.

El gerente regional de Salud, Leonardo Chirinos, ha criticado la pollada de los médicos del nosocomio. No le informaron sobre la actividad ni de lo que se pretende hacer con el dinero recaudado. Aclaró que cada año el Gobierno nacional da presupuesto para equipos; si bien no es suficiente, ya existe un compromiso de parte del Gobierno central para los próximos años. En otras palabras, dijo que no era necesaria la pollada.

La construcción del nuevo Goyeneche sigue detenida. Según Chirinos, se formó una nueva comisión en el gobierno regional que evalúa el expediente técnico. Esta es la encargada de dar una respuesta y plazos para su ejecución.

10 millones para plan de contingencia

El gerente de Salud, Leonardo Chirinos, explicó que, como parte de las obras previas a la construcción del nuevo hospital Goyeneche, para este año, se tiene prevista la inversión de 10 millones de soles para infraestructura de contingencia y equipamiento, con lo cual se atienda a los pacientes hasta que se construyan las nuevas instalaciones.

"El dinero ya está en el presupuesto del gobierno regional. Se está evaluando el plan de contingencia. En los próximos 15 días, se convocará a una licitación", explicó el funcionario.