Denuncian que recién nacida fue quemada en Hospital Santa Rosa [VIDEO]

Una bebé habría sido víctima de negligencia médica por parte del personal del Hospital Santa Rosa, del Ministerio de Salud (Minsa), según denunciaron sus padres el último domingo.

María Napán, madre de la pequeña de apenas cuatro días de nacida la llevó al centro médico para que una enfermera la revise. Cuando la trabajadora le entregó la niña, notó que le habían colocado una venda, al levantarla descubrió una quemadura en la pierna.

Tras presentar la queja, efectivos policiales acompañaron a la progenitora al establecimiento para que obtenga ayuda. Sin embargo, un hombre que dijo ser el abogado de la institución se negó a dejarlos pasar.

“¿Qué hablas de negligencia? Si no sabes qué significa una negligencia”, increpó el mencionado a las autoridades. Cuando se le consultó por qué no dejó ingresar a los policías, sostuvo que debieron pedir permiso y no intentar entrar de forma prepotente.

En el lugar se armó un escándalo a causa del enfrentamiento. Personal del hospital llevó a los padres de la menor a una oficina administrativa para reunirse con ella. Al final de la conversación, la mujer señaló que “se harán responsables”.

El Minsa ha optado por no emitir pronunciamiento alguno sobre la quemadura en la extremidad de la pequeña pues sostuvo que esperará el resultado de las investigaciones.