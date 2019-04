Se pudo avanzar más en estos cien primeros días de gestión

Liubomir Fernández

El alcalde Martín Ticona cumplió cien días de gestión y aceptó dialogar con La República. Hizo un balance de sus primeros cien días.

¿Qué podría decir de estos tres primeros meses de gestión?

Hay varios avances en materia de transporte, comercio y, sobre todo, en la recuperación del Centro Histórico de Puno. Se pudo avanzar mucho más estos primeros cien días.

¿Está dejando entrever que no está contento con las acciones que llevó adelante?

Sí, sobre todo en ingeniería municipal. Hemos encontrado perfiles y expedientes no viables. No obstante, los estamos concluyendo para iniciar obras de impacto en Puno.

En estos meses, la característica de su gestión estuvo marcada por operativos contra locales informales y el comercio ambulatorio.

En transporte, el Centro Histórico sí se está recuperando. En estos momentos, hay una sensación de que la autoridad está presente. Muchos ciudadanos no ponen sus autos en cualquier lugar. Con la grúa, ordenamos la ciudad. Recuperamos las vías para el peatón. También, tenemos ocho locales cerrados e imposición de sanciones pecuniarias.

No hay espacios de estacionamiento públicos ni privados. Sobre el particular, su gestión tampoco ha planteado nada como solución.

El problema de Puno es el espacio. No tenemos áreas significativas para zonas de parqueo. Recuperamos el sótano del municipio, para que sea implementado como estacionamiento.

¿Por qué su administración no ha impulsado un proyecto más integral sobre la remodelación de la plaza de Armas, para que se cuente con sótano y se tenga una moderna playa de estacionamiento?

Sí hay esas ideas, pero es inviable porque toda la plaza de Armas es zona monumental. El parqueo subterráneo es imposible.

¿Está dejando entrever que la remodelación de la plaza de Armas supone una intervención superficial en el marco de lo que permite el Ministerio de Cultura?

Es un proyecto que, a la larga, podría dar una solución al problema del transporte.

Pero es un proyecto que solo prioriza al peatón…

Efectivamente.

Con el proyecto de la remodelación de la plaza de Armas, ha dado la impresión de que se quiere pisar el acelerador en cuanto a obras, pero no se habla de otros proyectos.

Concluimos el perfil ya viable de la avenida Simón Bolívar, que tendrá un costo de seis millones de soles. Será una vía especial, un corredor desde Jallihuaya, Salcedo hasta la Universidad. Servirá para los espectáculos culturales.

De otro lado, hablamos tanto del turismo, pero no hacemos nada por combatir el comercio ambulatorio.

El problema es que en Puno cada día crece más la informalidad. Es un problema social.

Pero es responsabilidad del municipio.

Efectivamente, nosotros no queremos abusar, pero tenemos que dialogar.

¿Pero hasta cuándo piensa dialogar?

Se ha recuperado gran parte de la ciudad.

¿Siente que hay funcionarios que no están con ánimo de querer hacer bien las cosas?

Reconozco mucho a gerentes y subgerentes que están trabajando más allá del horario, incluso hasta media noche. También, hay personas que no están comprometidas.

Si no están comprometidos, ¿por qué los eligió?

Vamos a hacer los cambios. Hay que darles también tiempo.

Usted fue regidor, alcalde encargado del municipio de Puno y asesor del municipio. ¿Qué le diría a la ciudadanía que no ve que su gestión despega como se esperaba?

De mi parte, siempre hay la voluntad de hacer bien las cosas. Yo les pido un poco más de tiempo.

Cuánto tiempo más necesita?

Al 31 de diciembre, el reto es presentar la obra de Simón Bolívar y concluir las obras del presupuesto participativo.

¿Qué podría decir del proyecto Paltuture?

En mi condición de alcalde, apelo al diálogo. Yo respeto la posición que tomó el gobernador. Confío que se pueda conversar.

¿Para qué sería ese diálogo?

Hubo diferentes eventos, en los cuales hemos sido excluidos los gobiernos locales. Sería importante que nos inviten para dar nuestro punto de vista. Si no nos convocan, tenemos que seguir férreamente en nuestra posición de que la medida cautelar esté vigente. No podemos ceder el agua si no sabemos qué vamos a recibir para Puno.❖