Arequipa: Rescatan a perrito que fue arrojado dentro de un saco a canal de regadío

Un perrito casi pierde la vida en un canal de regadío en Arequipa. El animal fue arrojado dentro de un saco rojo por malvados sujetos este jueves. Fueron sus aullidos de dolor lo que permitió alertar a los vecinos de la zona y lograr su rescate.

El caso se suscitó exactamente frente al colegio Milagro de Fátima en el distrito de Alto Selva Alegre. Se observó que dentro del canal de regadío había un saco causando preocupación entre los pobladores. Al lugar llegó personal de Serenazgo quienes lograron retirar el objeto.

Se descubrió que dentro de la bolsa había un can de color marrón de aproximadamente cuatro meses. Los serenos revisaron que no tenga heridas y trasladaron al temeroso perrito a la sede de Serenazgo del distrito. Se informó que el can será puesto en adopción.