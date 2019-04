Deudor golpea y amenaza con ladrillo a mujer

Violencia contra la mujer continúa en el país. En Sullana (región Piura), un video muestra la brutalidad y negligencia con que un sujeto agrede a puñetes y patadas, y hasta amenaza con un ladrillo, a una fémina en presunto estado de ebriedad que le cobraba una deuda que mantenía con ella.

La mujer instó al hombre a pagarle de inmediato lo que le debía, para ello hizo uso de un palo como forma de amedrentamiento, sin embargo, cuando advirtió que este quería huir a bordo de su moto lineal, lo soltó y se decidió incrementar los insultos y los reclamos.

Ante ello, el sujeto optó por bajar de la unidad y, tras algunos segundos, no tuvo reparo en desencadenar su furia: la golpeó varias veces en la cabeza y cuando la vio en el piso no dudó en rematarla con una patada que finalmente no la alcanzó de lleno.

No contento con eso, el agresor tomó un ladrillo y amenazó con romperlo en su cabeza, pero en ese instante los testigos –uno de ellos– decidió tomar parte en el asunto y reducir al iracundo sujeto para evitar que el problema pasara a mayores.

El hecho fue duramente criticado, sobre todo, porque al inicio de la grabación se escucha risas y burlas de allegadas y testigos que prefirieron presenciar y tomar una posición distante al inconveniente.