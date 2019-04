Ventanilla: Sujeto es detenido por abusar sexualmente de tres de sus familiares [VIDEO]

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un sujeto que fue acusado de abusar sexualmente de tres integrantes de su familia en el distrito de Ventanilla.

El último lunes, el hombre aprovechó que su esposa fue al mercado y le propinó tocamientos indebidos a su sobrina de 10 años, a quien llamaremos Ana. La menor se armó de valor y le contó a su tía lo que había pasado.

En ese momento, la familia de la pequeña víctima llamó a las autoridades y el agresor fue llevado a la dependencia policial del sector.

La abuela de Ana sospechaba que otras menores de la familia también habían podido ser víctimas. Grande fue su sorpresa, al preguntarle a su nieta de 15 años, hija del agresor, si ella también había sido abusada.

“Hijita, ¿algún día tu papá te ha manoseado?, le pregunté. Ella se volteó a mirar hacia la computadora y empezó a llorar. La abracé y me dijo: ’Mi papá desde los 11 años me viene manoseando’. Y mi hija de 15 años, que estaba en la mesa, también se puso a llorar. Le pregunté por qué lloraba y me dijo que el hombre también la había manoseado desde los 8 años”, declaró a América Noticias.

El sujeto, quien ya pasó a manos de la Fiscalía, confesó sus delitos. Pese a ello, sus parientes le pidieron a la esposa que retire la denuncia, pues el caso debía “quedar en interno”.

Ahora, las mujeres esperan recibir el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) para que el detenido cumpla una condena efectiva.