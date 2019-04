Colegios privados mejor que los públicos en prueba ECE

El ranking nacional de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) mide los logros en el aprendizaje de estudiantes del segundo de primaria y segundo de secundaria. El 2016, Arequipa cayó del tercer al cuarto lugar en este examen. Esta baja performance, según la gobernadora de ese entonces, Yamila Osorio, fue culpa de las instituciones privadas. Dijo que estas no implementaron las estrategias pedagógicas del Ministerio de Educación (Minedu).

Sin embargo, en los resultados del año pasado, la torta se ha volteado. Los colegios estatales, en todo el país, están por debajo de los privados en todas las materias evaluadas (Lectura, Matemáticas, Ciencias Sociales y Tecnología y Ambiente), excepto en 4.° de primaria para el área de Matemáticas, donde los públicos tienen una ventaja sobre los privados.

No suben lo suficiente

Para Alfredo Aguilar, presidente de la Corporación Paidos (Corpaidos), la responsabilidad del bajo nivel en instituciones estatales es del Gobierno Regional de Arequipa. Tacna y Moquegua siguen primeros.

"Es una vergüenza, debemos buscar el primer lugar", indica Aguilar.

Sin embargo, aclaró que estos datos podrían ser engañosos: "Los colegios privados preparan a sus estudiantes para que pasen la prueba" . Para Aguilar, la evaluación debería ser espontánea.

Según el gerente de Educación, Milton Casaperalta, muchas instituciones, más privadas que públicas, se concentran solo en pasar las pruebas ECE. "Lo que la educación pública no hace. No estamos concentrados solo en las evaluaciones, sino en la formación integral de los estudiantes", explica el funcionario. Dio a entender que los colegios privados se obsesionan con el conocimiento puro, incluso hay colegios preuniversitarios especializados en matemática y física. En cambio, las instituciones públicas ponen énfasis en el deporte y la educación cívica. "La tarea del Estado es también formar ciudadanos, no solo gente que apueste por ingresar a una universidad como objetivo único", explicó Casaperalta.

Pero Aguilar contó que, además, los maestros de los colegios públicos que logran buenos resultados en la prueba ECE reciben un bono de S/ 6000, algo que no pasa en los privados. El mejor beneficio para estos últimos es el prestigio.

Se lavan las manos

El secretario regional del Sutep, Adolfo Quispe Arias, culpó al Gobierno de estos bajos resultados "Necesitamos capacitación. Se han dado pequeños cursos de actualización, pero no hay un plan que apunte a la mejora general de la educación".

Quispe Arias indica que la gestión regional de Elmer Cáceres Llica aún no presenta un plan serio para mejorar la educación en Arequipa. "No queremos capacitaciones, queremos un plan completo, un currículo solo para Arequipa que atienda las necesidades de los docentes y los estudiantes", agrega el maestro.

Ante este reclamo, el gerente regional de Educación manifestó que el plan regional estará listo dentro de dos meses. "Ya lo estamos terminando, estamos ajustando algunas observaciones", indicó el funcionario.

También, indicó que disponen de 95 especialistas y otros 170 formadores. Estos tendrán la tarea de capacitar a los maestros de toda la región.

Para el gerente de Educación, el cambio debe ser primero a nivel nacional y luego en la región. "Algo ha fallado con la currícula anterior. Esperamos que con esta nueva se pueda mejorar. El plan que estamos preparando une todo, pero con visión de región", indicó.

Algunas soluciones

Para el especialista de Corpaidos, una solución para mejorar la educación en la región es instalar un sistema polidocente. Es decir que haya docentes especializados para cada materia. "Un solo docente que lo sabe todo no funciona", indica.

Además, Aguilar señala que el mal uso de los recursos es otro problema. De los 500 docentes que obtuvieron Beca 3.0, solo 12 se han graduado. Un indicador que extraña, puesto que se invirtió mucho dinero y tiempo para magros resultados.v

Visitas inopinadas en Moquegua

Para la directora de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación, Ingrid Jiménez, pese a que Moquegua se mantiene en el segundo lugar en el nivel de aprendizaje de los estudiantes, hay optimismo para seguir mejorando.

Ante ello, anunció que aplicará las visitas estratégicas e inopinadas a los colegios para verificar el estilo pedagógico de los docentes y reforzar en caso exista alguna deficiencia.

La funcionaria destacó que, en la última ECE, los estudiantes de segundo de secundaria de Moquegua ocuparon el primer lugar y, solo en primaria, Tacna lleva la delantera por un pequeño margen.