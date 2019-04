Chiclayo: víctima de violencia denuncia presunto acoso y encubrimiento en PNP

Chiclayo. Una joven, víctima de violencia, denunció un presunto caso de encubrimiento y de acoso al interior de la Oficina Disciplinaria de Inspectoría. Todo inició el pasado 7 de enero, cuando Katherine Añi Quispe (26) denunció a su expareja, SO2 José Guarniz Carpio (27), en la Comisaría de Familia.

Según la denuncia que presentó la agraviada, esta habría sido agredida con un objeto punzocortante por Guarniz Carpio tras sostener una fuerte discusión al interior de una vivienda en el distrito de Pomalca, donde incluso habría intentado ahorcarla. Tras registrar la denuncia por la vía penal, la Oficina Disciplinaria inició de oficio el proceso administrativo contra Guarniz Carpio debido a que pertenece al cuerpo policial. Sin embargo, según Añi Quispe, el acusado habría sido favorecido con vacaciones, lo que permitió dilatar el proceso sin recoger oportunamente sus descargos. Además, sostiene que no recibe información sobre los avances en las investigaciones, por lo que teme encubran al efectivo policial. Incluso, la joven denunció haber sido víctima de acoso por parte del primer auxiliar que tuvo su caso al interior de dicha institución.

“Desde que él (José Guarniz) salió de la escuela siempre aducía que era intocable. (…) El mismo instructor a cargo de la investigación, SO2 Erickson Esparza, empieza a hacerme videollamadas, las cuales no acepto, e invitaciones a salir fuera de la oficina… que me quiere notificar a cada rato. Luego me cambiaron de auxiliar”, refirió.

Por su parte el jefe de la Oficina Disciplinaria, Crnl. PNP Raúl del Pozo Guillén, descartó cualquier encubrimiento o espíritu de cuerpo, pues sostiene que se viene actuando dentro de los plazos establecidos en el reglamento. Según informó, tras realizar las acciones previas se abrió investigación contra Guarniz, quien ya fue notificado para que emita sus descargos en diez días. Además, pidió a la víctima formalizar la denuncia de acoso para iniciar la indagación.