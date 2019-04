Ver Inti Raymi de cerca costará hasta US$ 160 en Cusco

Cusco. Faltan casi tres meses para la escenificación del Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se celebra el 24 de junio próximo, y la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec) ya definió el precio de los boletos que se venderán a los turistas que quieran ocupar las butacas en la explanada de la fortaleza de Sacsayhuamán, para la tercera fase de la escenificación.

El proceso de reserva y venta de los boletos empezará el 25 de abril próximo por medio del sistema informático de Emufec. El precio de la entrada general para adultos oscila entre US$ 110 y US$ 160, para niños varía entre US$ 55 y US$ 80 y para guías de turismo los precios también van desde US$ 55 hasta U$ 80. Cada año se ponen a la venta alrededor de 3000 butacas.

Por otro lado, Emufec empezó las coordinaciones con los representantes de universidades y otras entidades para definir su participación en los desfiles por el mes jubilar de la Ciudad Imperial.

En el programa, se consolidarán las actividades a realizarse del 20 de mayo al 7 de julio de 2019. Se priorizarán las actividades culturales. Las inscripciones se realizarán hasta el 15 de abril mediante un documento a presentarse ante la oficina ubicada en la calle Santa Teresa 142 o a través del correo institucional: info@emufec.gob.pe. En el documento, se deberá consignar nombre de la actividad, fecha, hora y local. Este 2019 se cumplen 75 años desde la instauración de la celebración del Día del Cusco y la reinstauración del Inti Raymi.