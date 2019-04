Jean Paul Benavente: "Ni el papa podría gobernar Cusco con esta estructura"

Cusco. Cuando asumió las riendas del Gobierno Regional de Cusco, Jean Paul Benavente García prometió destrabar los proyectos del hospital Antonio Lorena y Vía Expresa, así como traer gas domiciliario a la Ciudad Imperial, en los seis primeros meses. También anunció la reestructurar del aparato regional para convertir algunas direcciones en gerencias y mejorar su eficacia, afectada por la sobrepoblación de trabajadores y trabas burocráticas para invertir.

A cien días de su gobierno, el conocido como Harry Potter de la política cusqueña todavía no ha hecho magia para resolver esos problemas. Aunque dio algunos plazos, precisó que estos no son fijos, podrían variar. "Podemos traer al papa Panchito (Francisco) para que gobierne la región, pero no lo podrá hacer con esta estructura", dijo Benavente a manera de excusa.

“No se ve un equipo sólido ni experimentado. Casi ninguno de sus gerentes y directores marcó líneas claras de lo que harán”, analizó Leonardo Chile Letona, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC).

Benavente hizo un balance de sus cien días de gestión. Hubo varios anuncios.

AVANCES

El reinicio del hospital Antonio Lorena será a fines de mayo con la convocatoria a licitación. Benavente dijo que esperan la aprobación del cambio del artículo 212 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para hacer el concurso por la modalidad llave en mano. Eso implica la actualización de los expedientes, conclusión de saldo de obra y equipamiento. El contrato sería firmado en noviembre para inaugurar la obra antes del 28 de julio del 2021.

En cuanto a la Vía Expresa, informó que se aprobó el expediente técnico. Con ello, está expedita la licitación, pero habrá una demora porque se tiene que ampliar el convenio de préstamo con el Banco Mundial, lo que tomaría hasta junio. Al concluir lo dicho, se iniciará la licitación para que en octubre se firme el contrato. "Lo importante era llegar acá (aprobación del expediente)", anotó.

"A estas fechas, les pido, por favor, les demos holgura, porque pueden sufrir algunas ampliaciones", precisó.

Defendió también el convenio con el Consorcio Camisea para traer gas natural vehicular al Cusco. Su promesa era masificar el uso del gas domiciliario en medio año. "Este año tenemos que tener gas de Camisea. Luego, gas virtual para domicilios y hogares, porque paralelamente se está trabajando en la planta de fraccionamiento", anotó.

TRABA BUROCRÁTICA

Según Benavente, la estructura desfasada y anticuada del Gobierno Regional de Cusco es una traba. Evita una buena gestión, detiene obras e impide la lucha contra la corrupción.

Uno de esos problemas es la sobrepoblación de personal. Solo en esta gestión hay más de 300 repuestos judiciales que, sumados a contratados por CAS y nombrados, demandan el gasto del 51% del presupuesto anual (S/ 1 024 387 544). Y, para inversiones, apenas quedan 524 333 000 soles. Demandó al Consejo Regional que apruebe la ordenanza presentada para reestructurar la entidad. "Con eso vamos a mejorar la gestión", dijo.

Benavente admitió como una deficiencia de su gestión el poco gasto del presupuesto de inversión, que llega a 8.1%. "Debemos hacer una autocrítica sobre ese gasto, pero este fin de mes saldrán 21 obras por administración directa y 12 por contrata, así estaremos bien", dijo.

Sin embargo, señaló que había 23 obras inconclusas y que no tenían presupuesto para reiniciarlas. "Estamos resolviendo eso porque debemos concluirlas antes de que se inutilicen sin ser usadas", manifestó.

Casi cerrando su intervención, el gobernador pidió a los periodistas informar sin sesgar la información. "No nos dejaremos extorsionar", señaló enfático y sin precisar quiénes habían tratado de hacerlo.