Más de 700 sacos de mineral aurífero “se hacen humo” de GRLL

Una severa investigación realizan las autoridades de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad tras la denuncia de la desaparición de más de 700 sacos de mineral aurífero valorizados en 500 mil dólares, los cuales estaban en los almacenes periféricos de la región, en el Parque Industrial del distrito La Esperanza.

Eleuterio Lara López, gerente de la minera Dragón Rojo, ubicada en la provincia de Pataz, señaló que el cargamento le fue decomisado en varias intervenciones policiales entre julio y septiembre de 2017, alegando que era minero informal; sin embargo, un juez archivó esta acusación el 2018 y ordenó la devolución de 757 sacos incautados.

“Sin embargo, pese a mis reiterados pedidos al gerente regional de Energía y Minas de ese entonces, Ricardo Sandoval Pozo y al actual, Raúl Araya Neyra, solo me devolvieron 30 sacos en febrero de 2019, por lo cual he hecho la denuncia contra ambos funcionarios ante el Ministerio Público”, aseveró Lara López.

No conocía

Por su parte el gerente del sector, Raúl Araya, manifestó que cuando se estaba por cumplir la disposición judicial de devolución del cargamento, él era subgerente del sector, y se le informó que el mineral no se hallaba en el lugar donde había sido originalmente almacenado, más aún, había sido vaciado a nuevos sacos.

“Informé al gerente (Sandoval) que yo no tenía conocimiento de quién había ordenado verter en nuevos sacos la carga, y que no se podía cumplir con la diligencia ya que no se podía determinar cuál es el mineral, pues lo decomisado había sido movido del lugar original unos 20 o 30 metros”, explicó Araya.

Añadió que el mismo Sandoval Pozo inició los trámites correspondientes ante los hechos porque él estuvo de permiso desde el 20 de octubre al 10 de diciembre del 2018.

Clave

Araya expresó que en el informe 009-2018-GRLL-GGR/GREMH-RFAN, del 11 de octubre de 2018, cuando era subgerente, le señala a Ricardo Sandoval que el movido y ensacado del mineral se realizó sin su consentimiento pues jamás se le solicitó una opinión verbal.