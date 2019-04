Anita Goulden: la casa hogar de los que luchan contra la parálisis

Piura. En la casa hogar Anita Goulden lo último que se pierde es la esperanza y las ganas de ayudar. Aquí nos cuentan las integrantes del comité, que el día es largo, pero la satisfacción de ayudar es eterna, sobre todo porque esta parte de la población aún no es visible para el Estado.

Y es que las personas que se encuentran en este albergue son niños y adolescentes que luchan contra la Parálisis Cerebral Infantil (PCI), una enfermedad costosa (de hasta S/500 mensuales por paciente) que obliga a los padres a enviarlos a lugares como este, donde la caridad se hace presente con el solo propósito de otorgarles una mejor calidad de vida.

En esta casa hogar se atienden a 22 personas que padecen de esta enfermedad, algunas de ellas con un PCI moderado a quienes se les practica terapia para lograr la movilidad de sus extremidades.

Como es el caso de Gaela, una niña de cuatro años que no tiene control motriz adecuado, pero que desde que llegó a esta casa hogar logró dar sus primeros pasos y ahora sonríe cada vez que recorre los espacios en andador.

Sin embargo, hay pacientes como Javier que padece de parálisis severa; él se alimenta a través de sondas nasogástricas cuyo material demanda de una costosa inversión, y que por ahora las donaciones no pueden costear mensualmente.

Apoyo económico

Según refiere la presidenta del comité de apoyo, Lucía Scobille, esta casa hogar solo se sostiene a través de donaciones y de caridad; actualmente gastan cerca de 4 mil soles de medicinas, por lo que esperan el apoyo del Estado y las empresas privadas para lograr la mejora de salud de los niños y adolescentes.

“Ahora tenemos personas que se han quedado sin familia y no tienen dónde ir, se han quedado con nosotros porque no pueden ser enviadas a los asilos. Tenemos donaciones pero no son fijas porque son voluntarias. Pero hay personas que no nos conocen y esperamos que se puedan acercar para contribuir con la labor que realizamos”, instó.

Según explica la terapeuta de la casa hogar, Melina Aguilar, esta enfermedad es un problema del cerebro cuando se encuentra inmaduro, es decir, no logró el desarrollo pleno, lo cual se puede presentar antes del nacimiento del bebé o durante el embarazo.

“Antes del nacimiento, porque la madre o no se ha cuidado bien o porque no quiere tener el bebé y el aspecto psicológico influye en su crecimiento. Mientras que durante el embarazo, se puede dar porque no toman medicinas que fortifiquen su proceso como el ácido fólico”, señaló.

Comprometidas con el cuidado a discapacitados

El Hogar Anita Goulden es llevado adelante por un comité de peruanas comprometidas con el amor y cuidado a niños que sufren discapacidad y parálisis cerebral. Es la continuidad de la obra que en 1948 iniciara la ciudadana inglesa Anita Goulden en beneficio de la niñez y juventud necesitada de Piura. Si usted desea colaborar con esta obra de bien social puede acercarse a la Av. Málaga 902 interior 02; lugar de referencia frente a la puerta de trámite documentario, en la zona de Pachitea.