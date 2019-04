Ambulantes golpean, muerden y tiran piedras a fiscalizadores de Surco [VIDEO]

Cinco agentes de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Santiago de Surco fueron recibidos de forma violenta por parte de vendedores ambulantes que fueron desalojados en la cuadra 16 de la avenida Jorge Chávez, en la urbanización El Palmar.

Los trabajadores que participaron en el operativo fueron trasladados a una clínica privada ya que los comerciantes los golpearon y apedrearon, incluso a uno de ellos lo mordieron, según manifestaron los afectados.

“De los cinco pacientes, la mujer presenta escoriaciones en el ojo derecho y en el pecho. Otro tiene golpes en la espalda. Le he puesto crema, pero hay que hacer descarte”, contó Gina del Valle, paramédico de la Brigada de Rescate de Surco.

Tras la intervención, además, el caso más grave se encuentra en evaluación. “Aparentemente hay que hacer descarte de luxación o fractura porque tiene inflamación. No tiene hematomas, no tiene necrosis, no está morado, pero sí presenta inflamación”, afirmó.

En tanto, Catherine Rosales, subgerente de Fiscalización, lamentó dicho comportamiento. “Condeno este ataque. A ellos les han lanzado piedras. A uno de los inspectores le cayó en una de sus piernas y a otro en la espalda. Encima, han golpeado a una agente femenina directamente en la cara”, expresó.