Joven que atacó a policías en La Punta fue denunciada, nuevamente, por agresión [VIDEO]

Giordana Franceska Lostaunau Tragodara (22), recordada por agredir a un grupo de policías de la comisaría de La Punta en el Callao, volvió a ser denunciada por un hecho de violencia. Ahora, sus víctimas fueron una madre de familia y su bebé.

La noche del último lunes, Olenka Andrade (20) salió con su bebé de 10 meses y, cuando pasó por el jirón Chanchamayo, se encontró con Giordana Lostaunau, aparentemente en estado de ebriedad, y su pareja Diego Paolo Alcalá Bozzeta (22).

“Él le avisa que yo estaba ahí, ella va corriendo hasta darme el encuentro y me insulta. Yo volteo y le digo: ‘¿A mí me estás hablando?’, ella me dice: ‘Sí, a ti te hablo’ y me propina el puñete en el ojo”, contó la agraviada a Panamericana. Lostaunau también atacó a la bebita y le jaló el cabello.

La madre de Olenka llegó en su ayuda, pero fue agredida por Diego Alcalá. “Él me muerde en defensa de su pareja. Yo pido justicia, han agredido a una bebé”, declaró para ATV.

Olenka mantuvo una corta relación con Diego Alcalá hace unos años y, desde que este último empezó una relación con Lostaunau, la supuesta abogada empezó a acosar a la joven madre de familia, incluso, a través de las redes sociales.

Por ello, hace una semana Olenka los denunció por maltrato psicológico y, ahora, hizo una nueva acusación en la dependencia policial de Santa Marina por la agresión física que sufrió ella y su menor hija.

Como se recuerda, en marzo de este año, Diego Alcalá fue intervenido por conducir a excesiva velocidad y en estado de ebriedad. Él estaba acompañado por su pareja y otros dos jóvenes más. Todos fueron llevados a la comisaría de La Punta, donde Giordana Lostaunau atacó a los efectivos.

En ese momento, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao abrió una investigación contra los cuatro implicados por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad en agravio de tres agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, fueron puestos en libertad bajo la figura de comparecencia.

Luego de que se difundiera el video de la agresión a los policías en los medios de comunicación, el exposo de Giordana, Jesús Constantini, la acusó de tener la misma actitud violenta con el hijo de ambos, de cuatro años de edad.

“Ella me golpeaba. Yo guardaba la compostura y me iba. Es una persona agresiva que le puede enseñar a mi hijo a ser así”, dijo en ese momento a Panorama.