Vacunarán a escolares mujeres contra cáncer de cuello uterino

Redacción sur

El cáncer de cuello uterino es la neoplasia que afecta a las mujeres. Se estima que de cada 100 000 peruanas, por lo menos 31 sufren el mal. Se espera que, la próxima década, dicha cifra se reduzca gracias a la política de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) emprendida por el Ministerio de Educación. En el futuro, las niñas que hoy son vacunadas no podrán contagiarse con este virus (por lo menos, en dos de sus tipos) al inicio de su vida sexual.

El ministerio inició una campaña de vacunación a nivel nacional para niñas de quinto de secundaria. Durante abril y mayo, se espera inmunizar contra el VPH a 782 000 escolares de colegios nacionales y privados.

Las inmunizadas, cuando inicien su vida sexual, no podrán contraer una de las variedades del VPH. Este virus está identificado como el agente causante del cáncer de cuello uterino.

El VPH es un grupo de virus relacionados. Hay varios de ellos, de los cuales los tipos 16 y 18 son los que tienen más del 70% de probabilidades de desarrollarse como cáncer cervical. Además, los tipos 6 y 11 son causantes de verrugas. Otros tipos como el 31, 33, 45, 52 y 58 originan otros tipos de neoplasias a la garganta, ano, pene y vagina. La mayoría de ellos se transmiten durante las relaciones sexuales.

Las vacunas solo inmunizan contra los tipos que causan el cáncer y tienen una eficacia de 90% Es mejor inmunizar a niñas que aún no inician su vida sexual. Elsa Quispe, coordinadora de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la Gerencia de Salud de Arequipa, explicó que, cuando una mujer ya inició su vida sexual y se contagió con algún tipo de VPH, la vacuna ya no surte efecto como tratamiento. Es por eso que se realiza esta campaña con niñas. Los niños también pueden ser vacunados, pero no son el objetivo de esta campaña.

Para que la inmunización surta efecto, es necesario que se vuelva a vacunar a las menores en seis meses. Señaló que la aplicación de la dosis no produce mayores consecuencias en las menores, salvo el dolor del pinchazo.

Todas las niñas deben llevar firmado el consentimiento de sus padres para que puedan ser inmunizadas. Este último punto preocupa a los directores regionales de Salud de Arequipa, Cusco y Tacna, quienes pidieron a los padres permitir la vacunación de sus hijas.

De acuerdo al Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino 2017-2021, la región del sur que lideraba el promedio de muertes por este cáncer era Tacna con el promedio de 8.1 muertes por año. ❖

Cáncer afecta a las regiones del sur

Según registros de los hospitales Regional y Lorena de Cusco, entre 2006 y 2018, los tipos de cáncer más frecuentes son de cuello uterino con 886 casos, de estómago con 590 casos, de piel con 293 casos y de próstata con 233 casos.

En Tacna, la meta de esta campaña es inmunizar, en una primera dosis, a 2852 niñas de entre 9 y 11 años de las cuatro provincias.

En Arequipa, se espera llegar a la cobertura de 10 000 niñas vacunadas. El año pasado, un 7% no pudo ser inmunizado por decisión de sus padres.