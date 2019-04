Ministerio Público evaluará situación de cura acusado de violar a un menor en Ucayali

El Ministerio Público comunicó este martes que en el transcurso de la semana llevará a cabo diligencias enmarcadas en la investigación preliminar que sigue en torno a un caso de abuso sexual en agravio de un menor de edad, y que implica al sacerdote de origen italiano Marco Francesco Mambretti, de la parroquia Santo Domingo Sabio, en Pucallpa.

Mambretti, cabe recordar, fue acusado de cometer abusos sexuales en contra del menor de 16 años cuando este tenía 13.

“Yo iba varias veces a la iglesia. A mí me gusta cantar y me gustaba ir a la iglesia. Yo conozco al padre Marco. El padre Marco me llevaba a su oficina y me decía: ‘Ven, pasa’, y ahí me violaba. Él me bajaba el pantalón”, fueron parte de las declaraciones del menor que este diario adjuntó en una nota días atrás.

Ahora, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Yarinacocha, que lleva el caso del menor, indicó que se recabarán los resultados de la evaluación psicológica de la víctima, quien tendría un leve retraso mental, para determinar así cuál es su condición de discapacidad.

Por otro lado, para el jueves 11 de abril, el Ministerio Público dispuso que se lleve a cabo el deslacrado de la entrevista que se hizo al menor ante la cámara Gesell.

Esta diligencia, cabe remarcar, se llevará a cabo ante la presencia de testigos propuestos por la defensa técnica del sacerdote Francesco Mambretti.

Mambretti, como informó este diario días atrás, negó todas las acusaciones en su contra respecto al ultraje al menor, y, es más, mandó una carta notarial a la madre del menor en la que le exige que “en un plazo no menor de 24 horas se rectifique de las publicaciones incriminatorias que su persona estaría realizando a través de las redes sociales” respecto al clérigo.