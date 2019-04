Sujeto golpea y corta a su expareja en la cara y varias partes del cuerpo

Una mujer que no quiso revelar su identidad por temor a represalias, fue cruelmente golpeada por su expareja Bryan García Jara, a quien no le importó que la víctima cuente con garantías personales e ingresó a la fuerza a su vivienda.

La afectada lo denunció cuatro veces pues – según cuenta – siempre la busca para lastimarla. “Hace ocho meses estaba internado en un centro de rehabilitación y se había escapado para agredirme”, contó. El 20 de marzo se le otorgó la medida que debía darle seguridad, pero el documento no le ha servido.

El domingo, el sujeto acudió a su casa en Independencia. La esperó toda la mañana, de acuerdo a testimonios de los vecinos, pero habría terminado retirándose al mediodía. No hallarla aumentó su furia. “Ayer, en la mañana, recién me encontró. Entró por la ventana. Casi me avienta del quinto piso”, describió la víctima.

A pesar de golpearla varias veces en el rostro y varias partes del cuerpo, quiso seguir haciéndole daño. Cogió una botella de vidrio, la rompió y con uno de los pedazos le cortó en una parte el rostro, cerca al ojo. Luego, agarró una tabla de lavar con la que le generó una apertura en la cabeza, por lo que acudió al hospital para ser atendida.

Los efectivos policiales señalaron que las lesiones son terribles, lo cual servirá para determinar el grado de violencia con el que fue atacada. “Esto más que un maltrato común es un intento de feminicidio”, precisaron.

La fémina pide ayuda legar por parte del Ministerio de la Mujer para que le concedan reales medidas de protección y el sujeto no pueda acercar a ella. Finalmente, indicó que “él se interna en un centro cuando tiene problemas, se interna un medio año y sale cuando todo se calma”.