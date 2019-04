Alumno de colegio Markham se pronuncia por primera vez tras denuncia de violación [VIDEO]

En julio se cumple un año desde que la menor estadounidense Mackenzie Severns denunció haber sido dopada y víctima de violación por parte de un estudiante del exclusivo colegio Markham, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores. El alumno, quien ahora ya es mayor de edad, se ha pronunciado por primera vez sobre lo ocurrido.

‘‘Estos meses han sido muy difíciles para mí porque no he podido salir a los medios, ya que era menor de edad. Ahora que he cumplido la mayoría recién estoy saliendo. No he podido concentrarme en el colegio y muchas cosas, ¿no?’’ dijo Vicente Pastor cuando inició la entrevista con ATV. De acuerdo a lo relatado por Severs, versión que ha reafirmado en estos meses, el abuso sexual ocurrió cuando los jóvenes se encontraban en una fiesta que tuvo lugar en la última noche del intercambio que hizo entre su escuela, ubicada en Estados Unidos, y el colegio Markham. El presunto agresor se le habría acercado para ofrecerle pisco tras lo cual la invitó ir a una habitación donde comenzó a sentirse mareada y perdió el conocimiento.

‘‘Lo que pasó fue que tuvimos relaciones y los dos estuvimos de acuerdo en todo momento’’, aseguró Vicente. Asimismo señaló no saber por qué se le acusa. ‘‘Yo cometí un grave error y fue contarle a mucha gente en la fiesta que tuvimos esa relación cuando ella específicamente me dijo que no lo diga’’ agregó. Él dice que no pensó que Mackenzie iba a darle mucha importancia, ya que se iba pronto del país. Pastor sostuvo que para la víctima quizá acusarlo de violación ‘‘fue su única opción’’ ya que pensaba que estaba embarazada; no obstante, anteriormente la menor y sus padres han señalado que entre ellos existe mucha confianza.

El estudiante del colegio Markham señaló que la denunciante nunca le dijo que no: ‘‘En todo momento estuvimos hablando, hubo comunicación’’. Versión que no concuerda con la de la joven, quien ha explicado que si bien sí hubo besos en un momento, ella le terminó pidiendo que se detuviera.

Para finalizar, Vicente Pastor le envió un mensaje a la menor. ‘‘Mackenzie, por favor, deja de mentir’’. Él aseguró que se le está haciendo un ‘‘daño increíble’’ tanto a él, como a su familia y futuro.