San Juan de Lurigancho: vecinos temen inundación por rotura de tubería [VIDEO]

La mañana del último domingo, el colapso de una tubería en la cuadra doce de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, provocó gran alarma en los vecinos, quienes temían que se produjera una inundación.

“A las 6:00 a.m. ha estado flotando el agua y corrió en todo el jirón Lausonias. Y desde las 8:00 a.m., trabajadores de Sedapal han estado haciendo huecos, pero no encuentran la tubería en la que está el problema”, declaró Alfredo Lima, vicepresidente de la junta de propietarios de la urbanización Los Jardines, en conversación con RPP.

Asimismo, Lima exigió a las autoridades que realicen un trabajo “serio” para que no se repita lo que sucedió en el distrito en enero de este año. “Les pedimos que refaccionen todo por completo y no pongan parches en cada hueco que sale”, agregó.

El pasado jueves 7 de marzo, el Gobierno declaró el distrito de San Juan de Lurigancho en estado de emergencia por 60 días ante el peligro inminente de colapso del sistema de saneamiento.

“Se ha tomado la decisión de ejecutar todas las medidas necesarias para proteger a la población, las cuales incluyen el cambio de los colectores ubicados cerca de las estaciones Santa Rosa, Bayóvar y Caja de Agua de la línea del Metro de Lima”, indicó Francisco Dumler, presidente del directorio de Sedapal.

Según la norma, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la comuna distrital de San Juan de Lurigancho ejecutarán las acciones inmediatas.

Para ello contarán con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y la participación de los ministerios de Salud, de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, del Interior y de Defensa, y demás entidades competentes en cuanto les corresponda.