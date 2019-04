V.E.S.: ladrón se lleva mototaxi mientras propietario cenaba [VIDEO]

La delincuencia no descansa ni un solo día. En el distrito de Villa El Salvador, un padre de familia fue víctima del robo de su mototaxi, el cual había comprado hace dos meses y utilizaba para trabajar.

El último jueves, alrededor de las 9:30 de la noche, el hombre llegó a su vivienda y estacionó su vehículo en la puerta. Él solía guardarlo en un garaje que alquilaba ya que no cuenta con uno propio, pero, debido a que el dueño del lugar no se encontraba en ese momento, decidió aprovechar el tiempo e ir a cenar a su casa junto a su familia. Tal como se logra observar en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la víctima estacionó su herramienta de trabajo e ingresó a su hogar tras lo cual un sujeto llegó y aprovechó que la motocicleta de tres ruedas no tenía puertas delanteras. En menos de 15 segundos pudo llevarse el vehículo.

El hombre fue alertado por su familia, pero cuando salió de su vivienda ya no pudo hacer nada. ‘‘Con esa moto trabajaba y traía el pan a mi casa. Tengo una hija menor y con (vehículo) pagaba su mensualidad del colegio. Ahora no tengo nada’’, dijo la víctima para Panamericana. De acuerdo a su relato, la comisaría de Villa El Salvador ni siquiera se acercó al lugar de los hechos para constatar el robo.

En esta zona del distrito mencionado los asaltos y robos ocurren constantemente. Según indicaron los vecinos, la inseguridad es un problema de todos los días. Con tan solo unas horas de diferencia, otro sujeto se llevó un auto que se encontraba estacionado en las calles. ‘‘Acá roban de día y noche. Uno tiene que salir a acompañar a las amistades porque de lo contrario ya están hechos. La situación es horrible’’, dijo una mujer que vive en el lugar.