Capturan a mujer que mató a gestante de 17 años

Agentes del Departamento de Investigación Criminal de Chosica capturaron a Damary Flores Camus (22), sobre quien pesaba una orden de captura por el asesinato de una menor de 17 años, quien tenía dos meses de gestación. Ella actuó en complicidad con Roberto Carrera Julcarima (20), expareja de la víctima, y su amiga Yolanda Sulca Asín, actual pareja de Roberto. Ocurrió el 18 de julio pasado en el sector de Quirio.

Damary se encontraba como no habida desde que la Policía encontró el cadáver de la menor al interior de la Central Hidroeléctrica de Huampaní, en Chaclacayo, una semana después del crimen.

Ella es sindicada por las autoridades como la persona que golpeó con un ladrillo el rostro de la adolescente y posteriormente ayudó a ocultar el cuerpo lanzándolo cerca al río.

Culpó a amiga

En su manifestación, Damary negó las imputaciones y aseguró que no participó del homicidio y que solo fue testigo. “Estaba amenazada por Roberto, es un tipo violento, yo no sabía que ella (la víctima) estaba embarazada. Quien le aventó los ladrillos fue Yolanda, yo le decía que no lo haga, que lo piense bien, pero no me hizo caso”, señaló tras ser detenida. ❖