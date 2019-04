Alcalde de Puno pide más tiempo para que evalúen su gestión

Liubomir Fernández

A pocos días de cumplirse los primeros 100 días de que Martín Ticona asumiera la alcaldía de Puno, su administración aún no despega. Dos regidores de la comuna califican sus tres primeros meses como improvisados y antitécnicos.

El concejal Richard Tipo aseguró que Ticona se rodeó de personas nada técnicas "que dudan en dar pasos importantes". Puso como ejemplo la pretensión de remodelar la Plaza de Armas como obra emblemática. Sin embargo, resultó que para Tipo no era un proyecto serio. “Nos quiso sorprender pero no pudo porque no fue un proyecto integral. Esa es una muestra de su improvisación”.

En tanto, Yannina Mitza Arias Huaco consideró que la labor del burgomaestre es ineficiente. “Las gerencias vienen siendo ocupadas por gente de confianza del alcalde, quienes no muestran interés en servir a la ciudadanía”, criticó.

Sin embargo, Ticona aseguró que es poco tiempo para ser sometido a una evaluación por la población. Más bien resaltó que en este tiempo dio los primeros pasos de lo que será su gestión.

Una de las críticas que recibió fue por la organización de la festividad Virgen de la Candelaria. El masivo evento finalmente fue sacado adelante por la comisión organizadora. Las demás gerencias no caminaron al mismo ritmo.

Ticona tiene una lectura distinta. Aseguró que el mayor reto de su gestión fue la organización de esta fiesta. Sostiene que cumplieron todos los objetivos y que más bien la comuna impulsó en mayor medida esta actividad. La autoridad cree que está en el camino correcto.

Un golpe a su gestión fue la renuncia de su gerente general, Heflin Béjar Urruchi, a fines de enero. Urruchi era quien articulaba interna y externamente al municipio.

El sociólogo Carlos Flores opinó que el burgomaestre quiere hacer las cosas bien pero no puede pisar el acelerador.

“Es imposible negar que empezó con operativos. Se ha visto que cambió algunas cosas de carácter administrativo. Pero los cambios que se le exigen son los que se proyectan a futuro", declaró.❖