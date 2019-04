VMT: Capturan a hombre acusado de matar a su esposa, hijos y nieta en el 2017 [VIDEO]

Tras 18 meses de encontrarse como no habido, la Policía Nacional del Perú capturó esta semana en la ciudad de Trujillo a Efraín Osorio Bustillo, quien es el principal sospechoso del asesinato de su esposa, sus dos hijos y su nieta, una bebé de solo un año, crimen perpetrado en setiembre de 2017 en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), en Lima.

Osorio Bustillos, quien es requerido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de VMT, bajo la acusación de haber asesinado a sus familiares con un martillo, fue intervenido el último miércoles por agentes de la Policía Judicial y de Requisitorias de Trujillo en las inmediaciones del estadio Mansiche.

En un video grabado cuando era trasladado, Osorio Bustillos balbuceó algunas respuestas ininteligibles sobre la acusación de si había matado o no a su hijo y si se arrepentía de los crueles asesinatos.

En las próximas horas, el sujeto será trasladado a Lima, en donde comparecerá ante la sala del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de VMT.

Los crímenes

En setiembre de 2017, el distrito de Villa María del Triunfo, la capital y el Perú entero, despertaron con la noticia de un cuádruple asesinato. Efectivos de la Policía Nacional habían encontrado en el interior de su vivienda los cuerpos sin vida de la señora Lidia Melgarejo, de su hijo Jhon, de su hija Wendy Osorio Melgarejo y de su nieta, de solo un año, la pequeña Luciana. Los cuatro miembros de la familia se encontraban inmersos en un baño de sangre del que solo se había librado Efraín Osorio Bustillos, el principal sospechoso del crimen.

En la escena, los efectivos de la PNP hallaron algunos mensajes que, todo cabe indicar, habrían sido dejados por Efraín Osorio Bustillos tras matar a su esposa, hijos y nieta.

En uno de los mensajes se podía leer: “Para que no sufran, no hay desagüe, no tengo trabajo”. En otro, “A Dios los venga”.

Cuando el terrible cuádruple homicidio, el comisario de la comisaría de José Gálvez, comandante Hugo Velasco, declaró a los medios que tras dar con el hallazgo de los cuerpos, no encontraron a Efraín Osorio Bustillos.

“No lo encontramos, lo buscamos en varios lugares, en casa de sus familiares que al enterarse han venido a ver la situación de los cuerpos. Estamos haciendo las diligencias del caso para determinar las circunstancias de las muertes, y lo que se puede apreciar es que los decesos fueron por causas violentas, porque presentan golpes en la cabeza”, dijo el oficial.

Entonces se creyó que el sujeto había escapado al trepar una pared, permaneciendo inubicable hasta el miércoles pasado. Ahora, solo se espera su traslado a Lima para que comparezca ante la justicia.

Dato

Osorio Bustillos, cabe precisar, seguía un tratamiento psicológico debido a una depresión que sentía por el apremio de los problemas económicos que afrontaba. Así lo dijo uno de los parientes del sujeto: "Él estaba mal, incluso desde hacía un mes acudía al psiquiatra; allí seguía un tratamiento. La falta de trabajo le preocupaba demasiado".