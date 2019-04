Gremios agrarios anuncian paro nacional el 13 de mayo

La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y otras organizaciones, acordaron realizar el próximo 13 de mayo un paro nacional en rechazo a la desidia del Estado para afrontar la problemática del sector y exigiendo la modificación o derogatoria de la cuestionada Ley Nº 30157.

La totalidad de dirigentes agrarios del país se reunieron por dos días en Lima en un foro en el que también participó el congresista Horacio Zeballos, a dicha actividad en la que se debatía la problemática del sector también fueron invitados los representantes del Estado, sin embargo, no asistieron.

La ausencia de los representantes del Ministerio de Agricultura y Riego, de la Autoridad Nacional del Agua fue duramente criticada por los dirigentes agrarios. “Se invitó a la ministra del sector y funcionarios del ANA, al no presentarse evidencian el desprecio o desinterés para solucionar la problemática agraria”, comentó Carlos Ravines Oblitas, presidente de la JNURDP.

Los dirigentes agrarios explicaron que las políticas agrarias del Estado promueven las importaciones y merma la producción nacional generando desempleo.

Según Conveagro, en el seno del actual gobierno se ha impuesto la burocracia más retrógrada y fundamentalista, que alienta medidas económicas represivas, generando más pobreza y crisis social.

“Vamos a defender y recuperar un derecho al trabajo digno en el campo, mediante políticas que faciliten el desarrollo de la agricultura familiar, que es el 95% de los agricultores peruanos”, comentó Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro.

Cárdenas lamentó que ahora el presidente Vizcarra no quiera dialogar con los 2,3 millones de productores agropecuarios que contribuyen con la seguridad alimentaria nacional. “Hace 28 años que el sector agrícola está abandonado, sin ninguna política de Estado que apoye al pequeño agricultor. El interés de los diferentes gobierno y el actual, es gobernar para una minoría de grandes empresarios agroexportadores que gozan de cuantiosos incentivos”, añadió.

El dirigente recordó que desde el 2008 el Perú retiró aranceles a la importación de alimentos con el supuesto fin de reducir los precios internos de los alimentos, sin embargo, la errónea media “solo benefició a un pequeño grupo de importadores ya que el precio de los alimentos no bajaron por el contrario se incrementa anualmente”.

Al respecto, el parlamentario Zeballos exhortó al Ejecutivo a reunirse con los dirigentes agrarios para reactivar el sector agropecuario nacional. “Hemos conversado sobre la política agraria del Perú y se están tomando decisiones importantes. Estamos reunidos con los diferentes gremios agrarios como los de leche, arroz, ganaderos, papa, café, agroecológicos, entre otros y exhortó al Presidente Vizcarra a que reciba a estos dirigentes que con su trabajo contribuyen a la seguridad alimentaria del país”, dijo el legislador.

LEY Nº 30157

Desde hace más de cinco años y pese a que existen dos iniciativas legales, a la fecha no se ha podido llegar a un consenso entre el Estado y las diferentes organizaciones de usuarios de agua del país, con el fin de mejorar el desempeño de dichas agrupaciones y, por consiguiente, de la gestión del recurso hídrico.

En noviembre del 2014 se dio la Ley Nº 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, por iniciativa del Congreso de la República con la finalidad de que el desempeño de las organizaciones de usuarios de agua sean más transparentes, que sus decisiones y elección de sus dirigentes sean producto de acuerdos no de un pequeño grupo. No obstante, la ley no fue bien recibida.

Ante los cuestionamientos a la anterior norma, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) elaboró la Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua (Ley Nº 30157), iniciativa que también fue rechazada.

“La Ley 30157 empodera al ANA y merma a la junta nacional de usuarios de agua. Es una norma no consensuada que su real objetivo es privatizar la administración del agua, por ende debilitar a la junta. Nosotros somos la piedra en el zapato del ANA”, dijo Carlos Ravines, presidente de la junta de usuarios.

Ravines Oblitas resaltó la importancia de consensuar una ley sólida que beneficie a los agricultores y al Estado, permitiendo la modernización y competitividad del sector agrario.

DATO

Considerando que el Perú es uno de los países que será afectado severamente por el Cambio Climático conllevando a la escasez del agua, es importante que los principales actores del sector logren un acuerdo que avanza a conseguir la seguridad hídrica y alimentaria.