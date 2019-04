Cierran bares y cantinas sin licencia en Arequipa [FOTOS y VIDEOS]

Personal del área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Policía Nacional y Ministerio Público ejecutaron un operativo la noche de ayer con el objetivo de inspeccionar las condiciones de los locales del Centro Histórico de la ciudad y la avenida Jesús.

El trabajo inició en la calle Palacio Viejo donde funcionan cerca de nueve discotecas y bares. La comuna sólo pudo ingresar a dos de ellos puesto que el resto de establecimientos cerraron sus puertas al ver la presencia de las autoridades.

La discoteca “Enigma” fue clausurada por no contar con licencia de funcionamiento y otro local de nombre “Papos” también fue cerrado por no tener salidas de emergencia. Personal de fiscalización advirtió a los administradores y dueños de los locales que si abren una vez más sus puertas serán denunciados por desobediencia a la autoridad.

El operativo contó con la participación del alcalde provincial Omar Candia Aguilar quien también intervino la avenida Jesús, donde funcionan alrededor de nueve locales en los que se ejercería la prostitución clandestina. Al igual que en Palacio Viejo, los administradores de estos negocios cerraron sus puertas y no permitieron el ingreso del municipio provincial.

La fiscal de Prevención del Delito Esther de Amat, indicó que esta acción no tuvo los resultados esperados pues se pretendía ingresar con la Policía para verificar que no existiera menores de edad víctimas de trata de personas. La comuna aseguro que estos operativos serán constantes hasta erradicar todos los locales que no cuenten con licencias.