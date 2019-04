Ejército: Exsoldado con bala alojada hace nueve años denuncia abandono

Para no creer. Un soldado retirado del Ejército Peruano denuncia que fue abandonado a su suerte luego que recibiera un disparo en la pierna izquierda durante un ataque narcoterrorista hace nueve años en Tocache, departamento de San Martín.

Rondaba el año 2010 y Reninger Yumbato prestaba servicio a la unidad operativa del Proyecto Especial de Reducción y Control de Cultivos en el Alto Huallaga (CORAH), encargada de erradicar los cultivos ilícitos y la destrucción de laboratorios, cuando las huestes subversivas emboscaron a su grupo y él resultó herido por un impacto de bala.

Pasado el sopor del fuego cruzado, fue llevado a un hospital de la región donde increíblemente le dijeron que el proyectil no debía causarle demasiado malestar porque estaba alojado “en pura carne”. Posteriormente, le dieron de alta sin mayores miramientos.

Fue para diciembre del 2018 que el Comando de Personal del Ejército Peruano, ante la insistencia del convaleciente, le informó que su derecho a ser atendido había caducado, pero que podían brindarle algún soporte médico como una “deferencia” a sus prestaciones en el pasado. No obstante, la bala continúa su fatídico trayecto en el cuerpo de Yumbato y cada vez se encuentra más cerca al hueso, hecho que se traduce en constantes y evolutivos espasmos de dolor.

“Después de que he dado mi vida y mis servicios por mi bandera y mi patria, para que ahora me den la espalda. Eso hace me sienta más adolorido que un disparo”, espetó.

La defensa del excombatiente exige ahora una pensión por los servicios brindados al Estado y una indemnización por la desatención que ha suscitado en Yumbato un profundo malestar físico y emocional hasta el día de hoy.