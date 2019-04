Reportan desaparición de menor en Comas y PNP les dice que vuelvan en 48 horas

Piden que no detengan la búsqueda. Los familiares de la adolescente Sheyla Meyling Guerra Ramos, de 17 años, se encuentran preocupados porque no la encuentran desde la mañana del último miércoles cuando ella salió de su casa, avisando que salía a comprar, y no volvió más. El caso sucedió en Comas.

Preocupados, los padres de la menor se dirigieron a denunciar la desaparición de Sheyla a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Comas; sin embargo, agentes de esa dependencia policial les dijeron que regresaran en 48 horas. "Que seguro se habría marchado con su enamorado", agregaron. Esto es grave porque hace poco el Ministerio del Interior informó que ya no se necesitaba esperar 24 horas para atender estas denuncias.

"Solo esperamos que nos ayuden. Así como puede pasar lo que ellos dicen, puede que también haya caído en manos de mafias de trata de personas", aseveró un familiar.

Por eso pidieron apoyo a la ciudadanía. Según los datos que entregaron a la PNP, Sheyla es de contextura gruesa y mide 1:56 cm, tiene ojos negros grandes y cabello negro. El día que desapareció vestía un polo negro con franjas verdes, un short jean azul y sandalias blancas.

Cualquier señal de ella, pueden avisar a la madre de la menor Jenny Ramos. Su celular es 936960095.