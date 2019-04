Captan a serenos durmiendo en unidades de la MPCh [VIDEO]

Polémica. Personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) fue captado durmiendo en el interior de una de las unidades móviles que utilizan para patrullar por la ciudad. Una periodista de un conocido medio de comunicación, quien se identificó como Verónica, grabó el preciso momento en que uno de los agentes de seguridad dormía plácidamente en una de las camionetas mientras que otro se entretenía con su teléfono móvil.

Verónica esperó varios minutos a que los agentes iniciarán con sus labores, sin embargo, esto no sucedió hasta que ella se acercó a hablar con uno de ellos. En el video, que dura 1:22 minutos, se puede apreciar como la periodista aborda a los agentes y les cuestiona su relajada actitud a pesar de que se encuentran en horario de trabajo.

“Estamos esperando para salir”, contestó uno de los agentes a las preguntas de la mujer que no dejo de grabar el acercamiento que tuvo con los serenos. “Recién he llegado, yo recién he llegado”, fue la segunda respuesta que obtuvo la periodista.

Tras conversar con los efectivos de la primera unidad móvil se aproximó a la segunda y despertó al agente diciendo: “Señor levántese, ya es hora de que se levanten a trabajar”, mientras tocaba la ventana de la camioneta.