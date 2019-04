La Sergio Bernales será la séptima universidad que deberá cerrar

Ya había sido sancionada por ofrecer carreras y filiales no autorizadas, por lo cual mantenía una deuda impaga de más de 4 millones de soles. Y ahora su situación es irreversible. La Universidad Privada Sergio Bernales (UPSB), ubicada en la provincia limeña de Cañete, se ha convertido en la séptima entidad privada que deberá cerrar de manera progresiva en los próximos dos años, luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegara el licenciamiento institucional.

La Sergio Bernales –donde estudian 704 jóvenes distribuidos en las carreras de Obstetricia, Derecho y Ciencias Políticas, e Ingeniería de Sistemas y Computación– "tuvo una serie de inconsistencias e incumplimientos durante el proceso de licenciamiento que inició en febrero del 2016", se lee en la resolución del consejo directivo de la Sunedu que se publica en el diario El Peruano.

Según la Sunedu, la UPSB no cumplió con ninguna de las condiciones mínimas exigidas, esto pese a que presentó correcciones a su Plan de Adecuación y que se desistió de presentar tres locales (Lima Metropolitana, Huaral y Cajamarca) y nueve carreras nuevas al inicio del licenciamiento. "No presentó información consistente sobre el uso compartido de su local con el instituto Sergio Bernales, lo que no garantiza la disponibilidad de talleres, laboratorios y equipamiento para sus alumnos. También tiene limitaciones en investigación y docentes", dijo.

En el 2016, la UPSB fue multada por ofrecer sin autorización 10 carreras, entre ellas Medicina, y funcionar en cinco sedes (Jesús María, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, Huaral y Cajamarca).

Antes recibieron la denegatoria de Sunedu la Universidad Simón Bolívar, la Marítima del Perú, la de Lambayeque, la Peruana de Investigación y Negocios, la Peruana de Integración Global y la Orval. ❖

la clave