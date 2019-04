Municipalidad de Lima realizó operativo contra el comercio informal en Polvos Azules

Agentes de la Policía Nacional y autoridades de la Municipalidad de Lima y de La Victoria realizaron esta tarde un operativo contra el comercio ambulatorio en Polvos Azules. En la operación para recuperar también espacios públicos participaron los alcaldes Jorge Muñoz y George Forsyth.

Sin embargo, ante el descontrol de este operativo inopinado, el burgomaestre capitalino tuvo que ser resguardado por la Policía Nacional y retirado del lugar.

"Este es un operativo que hemos coordinado con la Policía Nacional para que la gente no esté en la zona de Paseo de la República, en la Vía Expresa. Se está poniendo orden a una zona donde se pone en riesgo la vida de los ciudadanos que están vendiendo en pleno zanjón", sostuvo el burgomaestre.

Alrededor de 200 efectivos lograron decomisar más de una tonelada de mercadería pertenecientes a personas informales que venían apostándose en las calles para vender objetos como sillas, mesas, sombrillas, entre otros.

Por su parte, el alcalde victoriano, George Forsyth, remarcó que desde que asumió el cargo se tiene la intención de establecer el orden y la legalidad en todo el distrito. Es decir, no solo en Gamarra, donde desde enero ya se realizó el retiro de ambulantes.

Tras el desalojo de varios puestos de trabajo apostados de manera informal en las calles, un comerciante cuestionó que Jorge Muñoz no intente reubicarlos. "El alcalde habla porque no ha sufrido como nosotros. Él debe de reubicarnos, no nos puede botar de la noche a la mañana", indicó.