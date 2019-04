Comerciantes informales de La Victoria marchan hacia el Congreso [VIDEO]

Esta mañana, un grupo de comerciantes informales del distrito de La Victoria, que laboran en la avenida Aviación, en los alrededores de La Parada, realizaron una marcha hacia el Congreso para protestar por el desalojo que llevó a cabo el municipio hace unas semanas.

Los manifestantes llegaron hasta la altura del cruce de Abancay con Manco Cápac, donde un contingente policial los detuvo y con enrejados impidieron su paso hacia el Legislativo.

Ello, porque, además, a esa misma hora, el primer ministro Salvador Del Solar exponía en el Pleno sobre la política general del Gobierno.

Luis David Arias, dirigente que impulsó la marcha, aseguró que buscarán hablar con el alcalde Jorge Muñoz, porque el mercado tiene alcance metropolitano.

"Si el alcalde desaloja y no dialoga lo que hace es truncar proyectos. La banca privada evalúa tu trabajo. Sin trabajo no hay crédito y no podemos construir", afirmó Arias.

Como se recuerda, los comerciantes protestaron por el desalojo que realizó el municipio de La Victoria para reordenar la zona.