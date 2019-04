Los Olivos: presuntos sicarios asesinan a joven a cuadras de su casa [VIDEO]

La madrugada de este jueves, un joven de 28 años murió a manos de presuntos sicarios cuando se dirigía a su vivienda ubicada en la manzana C de la urbanización Cerro Pacífico, en el distrito de Los Olivos. Una pequeña niña quedó en la orfandad.

La víctima, identificada como José Stalin Porra Fernández, quien trabajaba esporádicamente como obrero de construcción civil, recibió 4 disparos que acabaron con su vida de inmediato. Agentes de la Policía Nacional no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

La madre del joven asesinado llegó al lugar para reconocer el cadáver. Ella dio a entender que su hijo recibió amenazas pero no quiso dar mayores detalles, no obstante, pidió que las autoridades inicien las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Se sabe que el hombre presentaba antecedentes por robo agravado.

"Yo solo pido que averiguen porque hay cámaras de seguridad y seguramente ahí sale quién ha hecho eso con mi hijo [...] Él no tenía problemas con nadie y las amenazas pueden ser o no ser pero yo no puedo decir nada más", indicó.

Los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para constatar la muerte del joven y recoger las evidencias que ayudarán a las investigaciones de la Fiscalía. En el piso aún se pueden ver los casquillos de bala.

La víctima de 28 años era padre de una pequeña niña a que ahora deja en la orfandad.