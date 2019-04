Chiclayo: Trastuzumab, el fármaco que enfrenta a médicos y la Contraloría

En los hospitales son los pacientes oncológicos los más vulnerables en la atención médica, pues requieren esquemas de tratamiento dispuestos por los especialistas. En este contexto el medicamento biológico trastuzumab ha generado una controversia y un punto de quiebre entre las organizaciones que defienden los derechos de los galenos, las mujeres con cáncer de mama y la Contraloría General de la República.

En este escenario, ayer el ente de control se ratificó en los resultados de su Informe de Auditoría n.º 653-2016, con el que se pretende inhabilitar a cuatro oncólogos del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA); mientras el Cuerpo Médico de este nosocomio y el Colegio Médico de Lambayeque lo cuestionó y afirmó que defenderán los derechos de los especialistas, de quienes dijeron solo salvaron la vida de las pacientes.

Los fundamentos

Según la Contraloría se identificó principalmente el incumplimiento de las guías y protocolos para el suministro de medicamentos especiales a los pacientes oncológicos. Empero, precisó que la auditoría no evaluó los actos médicos sino la legalidad establecida en las directivas vigentes emitidas por la propia entidad de EsSalud.

Es por eso que el presidente del Cuerpo Médico, Juan de la Cruz Venegas, aseguró que resulta reprochable que no se hayan tomado en cuenta los actos médicos, entre ellos los informes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y de la Sociedad Peruana de Oncología Médica.

“En la elaboración del informe participó un médico legista, un médico general y un abogado, y no un médico oncólogo. Solo se limitaron a verificar directivas”, criticó el decano del Colegio Médico, Víctor Soto Cáceres.

Asimismo la Contraloría precisó que los oncólogos no respetaron las normativas de la Guía Práctica de Cáncer de Mama del Seguro Social de Salud (EsSalud), para la aplicación del medicamento trastuzumab, cuyo requisito fundamental –advirtió– era que los pacientes con cáncer de mama dieran positivo en la prueba HER 2 y contar con el dictamen de aprobación de uso emitido por el Comité Farmacoterapéutico del mismo hospital, condiciones que no se cumplieron.

Aseveró que esta situación generó un perjuicio económico de más de S/876,000.00, para la entidad y los pacientes asegurados.

Por su parte, Juan de la Cruz enfatizó que la intervención de la Contraloría es por los ocho casos de cáncer de mama del tipo HER 2 agresivo y de alta mortalidad, cuyos resultados a los pacientes dieron positivo al inicio del tratamiento; sin embargo, habrían resultado negativo en el lapso de las 17 sesiones con trastuzumab.

Memorial a presidente Vizcarra y marchas

“El medicamento se suministró a mujeres correctamente diagnosticadas”, insistió el presidente del Cuerpo Médico del HAAA, Juan de la Cruz, quien dijo que el meollo del asunto sería el costo del trastuzumab.

Precisó que si los reclamos no son escuchados realizarán movilizaciones y presentarán memoriales a la Prefectura, a fin de que sean remitidos al presidente de la República, Martín Vizcarra. “Es una injusticia la que se quiere cometer, siendo la parte central del problema el tema monetario y las directivas”, recalcó.

Otra consecuencia, dijo, sería que miles de pacientes con cáncer se quedarían sin oncólogos. “En el HAAA solo hay seis especialistas, con la suspensión de cuatro quedarían solo dos oncólogos”, remarcó.