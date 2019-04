Contraloría detecta graves deficiencias en servicio de limpieza pública a nivel nacional

Tras analizar el trabajo de 697 municipalidades, la Contraloría General de la República (CGR) detectó graves deficiencias en el servicio de limpieza pública a nivel nacional. Los problemas están relacionados al proceso de recolección, transportes y disposición final de desechos.

Estos son los principales hallazgos de la CGR:

1) La mayoría de las municipalidades vienen dejando la basura en lugares no autorizados, lo que afecta la salud de las personas y degrada el ambiente.

- Se identificó que 579 municipalidades del país (83%) acumulan los residuos sólidos que recolectan en lugares no autorizados o botaderos. Solo el 118 (17%) lo dispone en un relleno sanitario.

- La creación de focos infecciosos expone la salud de las personas que viven y transitan alrededor, prolifera plagas y contamina el ambiente.

- El uso de botaderos contraviene la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos que prohíbe el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados.

2) Presencia de basura hospitalaria entre los residuos sólidos, afectaría la salud del personal de servicio de limpieza pública y la población adyacente, además de contaminar el medio ambiente.

- Se identificaron 28 casos en los cuáles se advirtió la existencia de bolsas rojas con residuos sólidos peligrosos provenientes de establecimientos de salud mezcladas con los residuos municipales.

- Esta situación, pone en riesgo tanto a los trabajadores que recolectan la basura como a los recicladores que manipulan constantemente los desechos.

- De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental, los residuos sólidos peligrosos, no peligrosos y residuos provenientes de actividades de construcción y demolición municipal, deben realizarse en celdas diferenciadas.

- El mismo escenario se observó en municipalidades de la región Amazonas (7), Áncash (5), San Martín (3), Arequipa (3), Piura (2), Moquegua (2), Huánuco (1), Cajamarca (1), Cusco (1), La Libertad (1), Madre de Dios (1) y Tacna (1).

3) Algunas municipalidades no cuentan con plan de rutas para la recolección de basura y otras no se encuentran articuladas con sus Planes de Gestión de Residuos Sólidos, lo que generaría ineficacia e ineficiencia en el servicio de limpieza pública y uso de los recursos públicos.

- 525 municipalidades (75%) no cuentan con un plan de rutas para el recojo de residuos sólidos. Se identificó que 52 municipalidades tienen dicho plan pero no están articuladas con sus Planes de Residuos Sólidos (PMRS).

- En este contexto, los ciudadanos se ven obligados a dejar su basura en la calle la cual puede permanecer por bastante tiempo y crear un problema de salud pública y dañar el medio ambiente.

4) Basura acumulada en las vías, espacios y áreas públicas perjudicaría la salud de la población y al medio ambiente.

- 491 municipalidades (70%) identificaron puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, de los cuales 107 no han determinado una frecuencia de recojo. Asimismo, 492 municipalidades no cuentan con un programa de supervisión del servicio.

- La falta de atención a este problema generaría la creación de botaderos improvisados y expondría la salud de quienes transitan por esos lugares.

5) Algunas municipalidades no garantizan el servicio de limpieza pública en zonas rurales y urbanas, lo que pondría en riesgo la salud de la población al estar expuestos a focos infecciosos, así como el deterioro del medio ambiente.

- Se identificó que el 43% no brinda el servicio en zonas rurales (302 de 697) y el 2% de las municipalidades no brinda el servicio de limpieza pública en la zona urbana (15 de 697)

- La situación en el ámbito rural podría causar consecuencias aún más graves por la dificultad al acceso al servicio de salud pública en caso se vean afectados por la acumulación de basura.

6) Personal encargado de la recolección, transporte y disposición final de la basura no cuenta con equipos de protección personal, exámenes médicos ocupacionales, vacunas y seguro complementario de trabajo de riesgo, lo que afectaría su salud y la seguridad de los mismos.

- Se identificó que en 213 municipalidades (31%) no se entrega equipos de protección personal a sus trabajadores de limpieza pública que están en riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades. Asimismo, en 578 municipalidades (83%) no ha pasado por exámenes médicos ocupacionales, 533 (77%) no gestionó la aplicación de la vacuna antitetánica y 80% no contrató seguro complementario de trabajo de riesgo.

- En las municipalidades visitadas laboran 19,208 personas en el servicio de limpieza pública, que están expuestos a agentes químicos, biológicos, entre otros riesgos en su ambiente laboral.