S.M.P.: vecinos casi linchan a sujeto que intentó asaltar a joven [VIDEO]

Un grupo de vecinos del distrito de San Martín de Porres capturó y casi lincha a un sujeto que había asaltado a una joven. El hombre intentó escaparse; no obstante, las personas que viven en la urbanización Señor de los Milagros lograron detenerlo tras lo cual lo amarraron a un poste y procedieron a golpearlo.

La víctima del robo, quien no era de la zona, pidió ayuda mientras el sujeto se llevaba sus documentos. Un vecino, de nacionalidad venezolana, fue el primero en oír los gritos de la mujer y no dudó en correr tras el presunto delincuente, logrando atraparlo con la ayuda de otras personas más. Según relató una testigo, eran tres ladrones quienes iban a bordo de un vehículo. Cuando intentaron escapar ellos doblaron por una calle que estaba enrejada, por lo que no pudieron avanzar más. El conductor intentó derribarla, pero no pudo hacerlo. Al verse acorralados, dos de los malhechores se dieron a la fuga. No obstante, el tercero fue atrapado y luego golpeado. Sumado a esto, los vecinos de esta zona de San Martín de Porres también destruyeron el auto.

Ellos también señalaron que precisamente a causa de los constantes robos es que decidieron tomar ciertas medidas de seguridad como enrejar la calle. ‘‘No podemos permitir que toda la vida estemos pasando esto’’, comentó un joven que también vive por la zona.

Hace cerca de un mes, en el mismo distrito, dos delincuentes casi fueron linchados. Ambos se encontraban a bordo de una motocicleta y armados cuando intentaron asaltar a un hombre. Los vecinos les propinaron a los sujetos una brutal golpiza y también incendiaron su vehículo.