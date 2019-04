Niños estudian en pésimas condiciones en medio del arenal

Áncash. Cientos de alumnos de instituciones educativas ubicadas en pueblos de la zona sur de Nuevo Chimbote estudian en pésimas condiciones. No cuentan con los servicios de agua y desagüe, algunas de sus aulas no tienen techos, reciben sus clases en medio de la arena y no cuentan con patios. El congresista Carlos Domínguez recogió las demandas de esta comunidad educativa por el mal estado en que se encuentran los planteles.

En el asentamiento humano Villa El Salvador funciona el Colegio n.º 89550 Ángel Ríos de la Cruz. La directora Rosario Aguilar Alvarado dijo que 230 menores estudian con serias deficiencias sanitarias, de infraestructura y de logística.

“Me he comprometido a trabajar para que las autoridades municipales, regionales y el Ministerio de Educación atiendan de inmediato sus demandas, como la instalación de aulas prefabricadas y servicios higiénicos. Una región como Áncash, que recibe millones de soles por canon minero, debería priorizar sus inversiones en salud y educación”, pronunció Domínguez.

En Villa El Salvador funciona también el jardín de niños Nº 2663. Un promedio de 90 niños de tres a cinco años estudia en muy malas condiciones.

La directora Tania Arana Giraldo señaló que les falta infraestructura, no tienen un techo para proteger del sol, carecen de mobiliario, servicio de agua y desagüe y un cerco perimétrico. Exhortó al Ministerio de Educación a una mayor preocupación para atender las exigencias del colegio.