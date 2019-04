Mototaxista habría abusado de su hijastra desde hace cinco años en Nuevo Chimbote

Un mototaxista de nombre Miguel Antonio Ramos Quezada ha sido denunciado en la Comisaría Buenos Aires de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, por presuntamente haber abusado desde hace cinco años a una menor.

La víctima es su hijastra y la denuncia en su contra fue presentada el 18 de diciembre por la madre de la menor, pero hasta hoy, pese a que el médico legista Ronald Gonzales confirmó el daño a la menor, el Ministerio Público no ha actuado porque consignaron en la denuncia su segundo apellido equivocado.

La grave denuncia fue ocultada al padre de la niña, Jhonatan Cárdenas De La Cruz, quien reside en Cañete. Él se enteró del daño a su hija porque ella lo llamó hace 20 días para contarle el infierno que venía viviendo.

“Mi hija me contó llorando que un sujeto de nombre Miguel Antonio Ramos Quezada, quien es el nuevo compromiso de mi expareja, abusó de ella desde hace cinco años, por eso fue denunciado, pero hasta hoy ese depravado anda suelto, por eso exijo que lo metan a la cárcel, que el fiscal Edwin Silvestre Hilario solicite su prisión preventiva antes de que se fugue”, mencionó.

La niña actualmente se encuentra viviendo con su abuela y una de sus tías en el pueblo joven Villa María; pero Jhonatan Cárdenas ha pedido la tenencia de su hija porque los familiares de su expareja también ocultaron la denuncia.

“Yo viví en Cañete con mi expareja y mis dos hijos, pero de un momento a otro esta mujer desapareció con mis hijos. La busqué por todos lados, incluso vine a Nuevo Chimbote a buscarla en la casa de sus padres en Villa María, pero ella ya estaba viviendo con el mototaxista en otro pueblo. Siempre me ocultó a mis hijos, incluso para hacerlos estudiar los ha matriculado con otros nombres. No se imaginan el daño que han causado, no a mí, sino a mis hijos”, añadió.