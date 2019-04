Lozano criticó gestión de Gasco y dijo: “Voy a tener que meterme como alcalde”

Las evidencias de que la limpieza pública está en crisis en la ciudad de Chiclayo las constata todos los días el ciudadano de a pie y las autoridades. El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, es uno de ellos y no dudó en criticar la gestión del alcalde del ayuntamiento chiclayano Marcos Gasco Arrobas, en lo que respecta al tratamiento de los residuos sólidos. Tal es así que dijo que la urbe está muy contaminada, “voy a tener que meterme como alcalde”, sentenció.

Lozano en una reunión con los funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL)se refirió a este problema y fiel a su estilo lamentó las condiciones en que se encuentra la Ciudad de la Amistad.

“El presidente (Martín Vizcarra) me dijo Anselmo ve por favor algo por Chiclayo. Tengo que meterme como alcalde de Chiclayo también, no me queda otra cosa porque hay mucha contaminación.

Qué hacemos, reunión tras reunión y no hay cambios”, expresó.

En esa línea, dijo que convocará a Gasco para firmar un convenio a fin de que el gobierno regional destine 20 vehículos para apoyar en la limpieza pública. “En la reunión de hoy (ayer) no estuvo el burgomaestre sino el primer regidor (Junior Vásquez), es por eso que se pedirá a la autoridad municipal se reúna conmigo”, insistió.

Aunque no fue lo único que precisó, pues dijo que tras la firma del acuerdo se sumará a las jornadas de limpieza en la ciudad. “Urge que Chiclayo se limpie y por ende proteger la salud pública y el medio ambiente”, remarcó.

Inversión

También mencionó que existe un consorcio con capitales provenientes de Dubái, pero con representantes de Bolivia y Brasil que están interesados en invertir 250 millones de dólares para la gestión de los residuos sólidos, lo que significa el aprovechamiento de diesel y la energía eléctrica.

Indicó que es una propuesta innovadora que beneficiaría a diferentes distritos.