¿Qué debes hacer para denunciar un caso de acoso sexual en la universidad?

Desde setiembre del año pasado, en Perú, el acoso sexual es un delito que se castiga con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatros años, inhabilitación y con sesenta a ciento ochenta días de multa.

Las personas que padecen una molestia de este tipo en la universidad pueden denunciarlo en la Defensoría Universitaria, un área que Sunedu ordenó crear porque así lo detalla la Ley Universitaria.

La mayoría de víctimas de estos casos son las mujeres. Según IPSOS, el 47% de peruanos opina que las personas de este género tienen algo de culpa del acoso sexual que reciben y el 17% piensa que son totalmente responsables.

Si has sufrido un evento como este en tu centro de estudios, te explicamos los pasos que debes seguir para que tu caso no quede impune.

Acoso sexual en la universidad: ¿Cómo detectarlo?

El acoso sexual en la universidad se presenta mediante dos tipos de acciones: el chantaje sexual y el acoso ambiental, según explicó la profesora de ESAN, Fátima Atoche, a ATV.

El primer delito se evidencia cuando una persona con mayor posición jerárquica en un centro de estudios, como por ejemplo, un profesor o director, hace "una proposición sexual a cambio de un beneficio" o amenaza con quitar un logro alcanzado por la víctima.

Los mensajes que suelen acompañar a este tipo de acoso sexual son "te despido, te jalo o te recomiendo para unas prácticas", afirmó la especialista.

Por lo contrario, el acoso sexual ambiental se da entre personas del mismo nivel jerárquico.

Las conductas que se muestran en este delito son "bromas, tocamientos, envío de mensajes, persecución o viligancia".

Recomendaciones antes de hacer una denuncia por acoso sexual en la universidad

Fátima Atoche sugiere que las víctimas de acoso sexual guarden los mensajes, fotografías o videos que puedan probar el delito que han sufrido.

"La gente que está alrededor debe apoyar a las personas que sufren estas situaciones", dijo.

Aseguró que las universidades tienen la obligación de "tener protocolos que sancionen este tipo de acciones".

Debido a que el acoso sexual es distinto a otro tipo de delitos, opinó que lo ideal es que las universidades cuenten con un "tratamiento específico" para resolverlo.

Recomendó a las víctimas que no deben sentirse culpables por no haber alertado que sufrieron acoso sexual desde un principio porque "a veces la mujer no lo rechaza para no generar un ambiente más hostil".

"El no contestar ya es una forma de rechazo porque no estás continuando la dinámica", añadió.

Pasos para denunciar acoso sexual en la universidad

La Sunedu exige que todas las universidades del país cuenten con una Defensoría Universitaria y un Tribunal de Honor porque así lo detalla la Ley Universitaria en sus artículos 133 y 75, respectivamente.

A través de estas áreas, las personas que sufren acoso sexual, hostigamiento o violencia sexual pueden colocar una denuncia.

Al acercarse a la entidad, estas deben garantizarle los canales y protocolos adecuados para atenderlos, es decir, deben recibir sí o sí la queja.

Durante la investigación del caso, el acusado deberá ser separado del centro de estudios, según la Ley.

De proceder la denuncia, la sanción la pondrá el Consejo Universitario. La autoridad acusada será destituida de su cargo si es que hostigó sexualmente o atentó contra la integridad de la persona que lo acusa.

En caso tu universidad no cuente con una Defensoría Universitaria, puedes presentar una denuncia en línea a Sunedu entrando a esta página: https://enlinea.sunedu.gob.pe/denuncia#

Universidades donde se ha denunciado acoso sexual

De enero a julio del año pasado, la Dirección de Supervisión de Sunedu registró que 117 universidades cuentan con una Defensoría Universitaria donde poner las denuncias por acoso sexual.

Durante el mismo periodo, este área ha supervisado y llevado a cabo acciones por 7 denuncias.