Advierten deficiencias en pruebas usadas para condena por violación

Chiclayo. Zunilda Perleche Reaño, abogada de Elvis Yoel Collazos Fernández, interpuso un recurso de casación para que la Corte Suprema anule la sentencia de 10 años de cárcel en contra de su patrocinado, por el delito de violación sexual en agravio de su prima de iniciales A.C.V.

Según la Fiscalía, los hechos se registraron el 23 de abril de 2017 cuando la agraviada salió con su primo al Paseo Las Musas de Chiclayo, donde bebieron dos botellas de vino. Luego se dirigieron a un hospedaje, ubicado en la calle Nazaret, donde la víctima perdió el conocimiento y fue abusada sexualmente por el acusado.

De acuerdo con el documento de casación presentado por la defensa legal, desde junio de 2018 la Corte Suprema no ha emitido ninguna resolución hasta la fecha. Perleche precisó que evalúa presentar una demanda de revisión judicial, donde pedirán realizar un peritaje médico legal debido a que los medios probatorios de la Fiscalía no sustentarían una violación sexual del sentenciado.

La letrada explicó que la violación se habría producido el 19 o 20 de abril de 2017, luego que el pronóstico médico legal concluyera “desfloración reciente” e “himen desflorado reciente”, a pesar de que no se encontraron coágulos de sangre y lesiones traumáticas en la vagina.

“Si la violación se produjo el 23 de abril se tenía que haber encontrado coágulos de sangre. Y no es así. Tampoco hay certificado médico-biológico que acredite la presencia de líquidos seminales en las partes íntimas de los procesados, ni en las prendas de vestir. Esas observaciones no están en el certificado, ni en las actas de antecedentes. Hay 16 fotografías que se hicieron a la supuesta víctima y no se consideraron”, señaló.

Agregó que se debe revisar el examen de toxicología forense de los jóvenes, pues la agraviada habría tenido 1,28 gramos de alcohol en la sangre, mientras que Elvis Collazos tenía 0.62 gramos.