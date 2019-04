“Urge reactivación de exportaciones no tradicionales”

Carlos Vásquez Romero

¿Cuándo harán las reactivaciones necesarias para hacer crecer la industria y el empleo?, se pregunta el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores, quien considera que tres sectores deben ser explotados por el Ejecutivo para generar empleo inmediato en los próximos 18 meses.

“La inversión pública no funciona y no ayuda al sector privado, por eso no se generan empleos formales. El 80% de inversión es privada, y solo hay un 20% de interés público. Hay que apostar por sectores y por la empleabilidad”, afirmó.

Reactivar exportación

El representante del gremio industrial dijo que en el Perú los sectores que más crecieron fueron la minería y la agroexportación, ganando competitividad en el área laboral respecto de los sectores de pesca de consumo humano, los servicios de software peruanos y el sector textil y confecciones.

“Se ha creado tres veces más empleo informal que formal debido a que el Gobierno no apuesta por las exportaciones no tradicionales (que tienen mayor valor agregado y generan más ingresos para el país). No hay voluntad estatal para una reactivación del empleo”, advirtió.

En la exportación de pesca para Consumo Humano Directo (CHD) en el norte, Márquez detalló que existen plantas procesadoras de pescado en el rubro de congelado, conservas y curado que tienen la capacidad de fabricar productos para el consumo humano, las cuales contratan a miles de empleados.

“La exportación de pesca para consumo humano cerró el 2018 en 1,400 millones de dólares (monto mayor en 27.9% respecto al año anterior), mientras en Ecuador y Chile la exportación alcanzó los 4,000 millones y 8,000 millones de dólares. Significa que no estamos aprovechando los recursos de nuestro litoral”, señaló.

Para Márquez es necesario analizar las ventas de 50 millones de dólares que alcanzan las exportaciones peruanas de software, desde el año 2016, y que tienen como destino las áreas de arquitectura, ingeniería civil, telecomunicaciones, eléctrico y otros.

“La venta de software está relacionada a los jóvenes, y para eso debemos apostar por la educación superior”, comentó.