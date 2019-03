Fiscal justifica liberación de vicepresidente de la comunidad campesina de Fuerabamba [VIDEO]

Pese a estar en flagrancia por conducir en estado de ebriedad y ocasionar un accidente de tránsito con Policías heridos, Edison Vargas Huamanga, vicepresidente de la comunidad campesina de Fuerabamba , sólo fue citado por disposición fiscal.

Freddy Manchego, fiscal de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac) refirió que no se pidió la detención para el dirigente comunal por la coyuntura y la demora en obtener los resultados de la evaluación cuantitativa para consumo de bebidas alcohólicas. Muestras que se tienen que derivar hasta Cusco. "Sin estos resultados no podemos detenerlo", indicó el representante del Ministerio Público.

PUEDES VER Otro poblado afectado por actividad de Las Bambas pide mesa de diálogo con minera y gobierno

La noche del último viernes, Vargas Huamanga embistió con su vehículo contra el cordón policial y de protestantes que se encontraban acantonadas en el ingreso del campamento minero Las Bambas. En el hecho hirió a dos policías y a sus propios compañeros. Por lo que fue detenido y conducido a la comisaría de Challhuahuacho.

Durante la intervención manifestantes se enfrentaron con los uniformados para evitar el arresto de su dirigente. Resultaron heridos dos agentes. Al promediar las 03.00 horas de hoy por decisión del fiscal fue liberado, será investigado por el presunto delito de peligro común.

Edison Vargas reconoció conducir en estado etílico, no obstante denunció que la Policía disparó contra su camioneta. El hecho no se pudo comprobar, pues su vehículo desapareció misteriosamente. “ No hallamos el vehículo del señor Vargas. De acuerdo a lo manifestado por la Policía, gente allegada al intervenido se lo llevó” agregó Manchego.

Pese a existir una orden de captura en su contra por el sonado caso “Chabelos", Vargas Huamanga no presentaba requisitoria vigente ni antecedentes.