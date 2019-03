Consejo de Puno aprueba importar gas de Bolivia

El Consejo Regional de Puno declaró de interés regional y necesidad pública la importación del gas natural de Bolivia al Altiplano. La decisión fue aprobada con el voto de 17 consejeros regionales. Solo el representante por Puno, Jorge Zúñiga Pineda, se abstuvo.

Durante la sesión, se pidió a la Comisión de Desarrollo Económico que emita un dictamen previo al debate y votación. Sin embargo, los consejeros regionales optaron por decidir en base a la propuesta del Ejecutivo regional, porque contaba con un informe técnico y legal.

Jorge Zúñiga aseguró que la votación supone la emisión de una ordenanza, pero no existe proyecto alguno para su contenido. “Se impuso la mayoría”, aseguró.

La decisión que tomaron los consejeros va en línea con el sueño del gobernador Walter Aduviri, de que se importe el carburante de Bolivia. Su objetivo es que los puneños gocen de gas en sus domicilios. Por este motivo, Aduviri se reunió con el presidente boliviano Evo Morales en diciembre de 2018.

Para el economista Aurelio Torres, la determinación de los consejeros es "un chiste", porque las importaciones de un Estado desde otros son acuerdos que deben ser propiciados por el Gobierno nacional, acorde a sus políticas.

“Si queremos hacer cosas, hagámoslas bien. Un consejo regional no tiene atribuciones para decidir si permite o no la importación de gas de un país. El tema pasa por acuerdos bilaterales entre Estados. La idea puede ser buena, pero no actuemos con demagogia”, dijo.